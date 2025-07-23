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Ханой готовится к празднованию Национального дня с большим размахом
Помимо физической модернизации, она также направлена на повышение осведомленности населения о санитарном состоянии окружающей среды.
Центр управления городской технической инфраструктурой Ханоя занимается всем: от обрезки деревьев до возведения навесов вдоль основных дорог, чтобы обеспечить безопасное движение транспорта и сделать город визуально привлекательным.
Тем временем Центр управления и эксплуатации городского транспорта Ханоя следит за проектами технического обслуживания, подталкивая операторов общественного транспорта к улучшению качества обслуживания в праздничный период.