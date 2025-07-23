Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Ханой готовится к празднованию Национального дня с большим размахом

В преддверии празднования 80-й годовщины Августовской революции (19 августа) и Национального праздника (2 сентября) Департамент строительства Ханоя прилагает все усилия, чтобы кардинально изменить облик столицы. Масштабный план модернизации транспорта и инфраструктуры Ханоя призван превратить его в более чистый, зеленый и гостеприимный город для местных жителей и туристов. Он нацелен на внутренние районы города, ключевые места проведения политических и культурных мероприятий, исторические и культурные достопримечательности, а также основные парадные маршруты.

Помимо физической модернизации, она также направлена на повышение осведомленности населения о санитарном состоянии окружающей среды.

Центр управления городской технической инфраструктурой Ханоя занимается всем: от обрезки деревьев до возведения навесов вдоль основных дорог, чтобы обеспечить безопасное движение транспорта и сделать город визуально привлекательным.

Тем временем Центр управления и эксплуатации городского транспорта Ханоя следит за проектами технического обслуживания, подталкивая операторов общественного транспорта к улучшению качества обслуживания в праздничный период.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Президент Лыонг Кыонг: Льготная политика для людей, имеющих перед резолюцией - долгосрочная задача

Президент Лыонг Кыонг: Льготная политика для людей, имеющих перед резолюцией - долгосрочная задача

Президент государства Лыонг Кыонг 23 июля подтвердил, что реализация политики в интересах тех, кто имеет заслуги перед Родиной, является долгосрочной и постоянной задачей всей политической системы и всего общества, и что эта политика будет и впредь совершенствоваться путем мобилизации всех социальных ресурсов для обеспечения более эффективной реализации.
ПОДРОБНЕЕ

Top