Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

Ханой готовится к грандиозному параду в честь 80-летия Независимости Вьетнама с участием 30 000 человек

Ханой готовится к масштабным торжествам по случаю 80-й годовщины Августовской революции и Национального дня Вьетнама, в рамках которых состоятся грандиозный парад и памятная церемония. Согласно плану, парад начнётся в 6:30 утра 2 сентября на площади Ба Динь и пройдёт по основным улицам центра города. В мероприятии примут участие около 30 000 человек, включая парадные расчёты.

Церемония направлена на подтверждение исторического значения Августовской революции и основания Демократической Республики Вьетнам под руководством Коммунистической партии Вьетнама.

Праздничные мероприятия также преследуют цель укрепить национальное единство, продвигать революционные идеалы, воспитывать патриотизм у молодёжи и отдать дань уважения жертвам, принесённым ради независимости страны.

Сквозной темой всей программы станет дух единства и стратегическое видение, изложенное на XIII съезде Коммунистической партии Вьетнама.

ИЖВ/ВИА

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