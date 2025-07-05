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Ханой готовится к грандиозному параду в честь 80-летия Независимости Вьетнама с участием 30 000 человек
Церемония направлена на подтверждение исторического значения Августовской революции и основания Демократической Республики Вьетнам под руководством Коммунистической партии Вьетнама.
Праздничные мероприятия также преследуют цель укрепить национальное единство, продвигать революционные идеалы, воспитывать патриотизм у молодёжи и отдать дань уважения жертвам, принесённым ради независимости страны.
Сквозной темой всей программы станет дух единства и стратегическое видение, изложенное на XIII съезде Коммунистической партии Вьетнама.