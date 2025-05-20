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Ханой - главное художественное и культурное направление Азии
В предварительный список вошли только те города, которые набрали наивысшие оценки в каждой стране. Затем редакторы Time Out провели дополнительный отбор и определили 20 ведущих культурных центров мира.
Париж (Франция) возглавил рейтинг культурных столиц мира. На втором месте — Флоренция, столица Тосканы в центральной Италии. За ней следует Эдинбург — столица Шотландии, которая славится своими фестивалями и владеет множеством художественных музеев.
Ханой занял девятое место в списке 20 ведущих культурных и художественных центров мира. При этом столица Вьетнама стала лидером среди азиатских городов, опередив другие города региона, такие как Пекин (Китай, 11-е место), Джакарта (Индонезия, 13-е место) и Дели (Индия, 14-е место).
Грейс Бирд, редактор отдела туризма журнала Time Out, отметила: «Ханой — самый доступный город для культурного и художественного отдыха в этом списке. Около 82% местных жителей высоко оценивают стоимость этой услуги».
Объясняя, почему туристам стоит непременно посетить Ханой, издание подчёркивает, что город сочетает в себе очарование, современность и молодую энергию, оставаясь при этом верным своей древней истории.
Путешественникам рекомендуют не спешить и погрузиться в атмосферу искусства и культуры на пешеходных улицах. По выходным движение транспорта на ряде дорог, прилегающих к озеру Хоан Кием, ограничивается — улицы превращаются в сцену для уличных представлений, танцев и живой музыки.
Если вы любитель современной музыки, то Hanoi Rock City - это то место, которое вам не стоит пропустить. Это площадка для выступлений начинающих местных групп, которые часто собирают полные залы. Всего в нескольких часах езды от центра города туристы могут посетить культурные мероприятия в пригородах.
Рынок моды Ханоя ничуть не уступает музыкальной по своей активности. Среди самых заметных брендов — Kilomet 109 и Subtle Le Nguyen, известные своими премиальными коллекциями из шёлка.