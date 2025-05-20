Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Ханой - главное художественное и культурное направление Азии

Британский журнал Time Out опубликовал список 20 самых ярких культурных и художественных городов мира 2025 года. Столица Вьетнама — Ханой — заняла в этом рейтинге девятое место и стала лидером среди всех направлений в Азии. Список был составлен на основе опроса около 18 500 жителей по всему миру, которые рассказали о своём опыте с культурой в родных городах — от качества предлагаемых услуг до их доступности.

В предварительный список вошли только те города, которые набрали наивысшие оценки в каждой стране. Затем редакторы Time Out провели дополнительный отбор и определили 20 ведущих культурных центров мира.

Париж (Франция) возглавил рейтинг культурных столиц мира. На втором месте — Флоренция, столица Тосканы в центральной Италии. За ней следует Эдинбург — столица Шотландии, которая славится своими фестивалями и владеет множеством художественных музеев.

Ханой занял девятое место в списке 20 ведущих культурных и художественных центров мира. При этом столица Вьетнама стала лидером среди азиатских городов, опередив другие города региона, такие как Пекин (Китай, 11-е место), Джакарта (Индонезия, 13-е место) и Дели (Индия, 14-е место).

Грейс Бирд, редактор отдела туризма журнала Time Out, отметила: «Ханой — самый доступный город для культурного и художественного отдыха в этом списке. Около 82% местных жителей высоко оценивают стоимость этой услуги».

Объясняя, почему туристам стоит непременно посетить Ханой, издание подчёркивает, что город сочетает в себе очарование, современность и молодую энергию, оставаясь при этом верным своей древней истории.

Путешественникам рекомендуют не спешить и погрузиться в атмосферу искусства и культуры на пешеходных улицах. По выходным движение транспорта на ряде дорог, прилегающих к озеру Хоан Кием, ограничивается — улицы превращаются в сцену для уличных представлений, танцев и живой музыки.

Если вы любитель современной музыки, то Hanoi Rock City - это то место, которое вам не стоит пропустить. Это площадка для выступлений начинающих местных групп, которые часто собирают полные залы. Всего в нескольких часах езды от центра города туристы могут посетить культурные мероприятия в пригородах.

Рынок моды Ханоя ничуть не уступает музыкальной по своей активности. Среди самых заметных брендов — Kilomet 109 и Subtle Le Nguyen, известные своими премиальными коллекциями из шёлка.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Премьер-министр Вьетнама: Недопустима ситуация, когда есть деньги, но их невозможно потратить

Премьер-министр Вьетнама: «Недопустима ситуация, когда есть деньги, но их невозможно потратить»

Утром 20 мая Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь провёл общенациональную онлайн-конференцию по вопросам стимулирования роста за счёт государственных инвестиций в 2025 году. Конференция прошла в очном формате в штаб-квартире Правительства и в онлайн-режиме с подключением 63 провинций и городов центрального подчинения.
ПОДРОБНЕЕ

Top