НОВОСТИ
Ханой: в этом месяце состоится ярмарка сельскохозяйственной продукции и ремесел
На мероприятии будет представлено гастрономическое пространство из 16 стендов, представляющих кулинарные изыски районов и городов со всей столицы, такие как «банькуон» (рулеты из рисовой лапши на пару) района тханьчи, «челам» (ореховые имбирные батончики из клейкого риса) общины Тхатьса, и «ком» (зеленый клейкий рис) из деревни Вонг.
Ожидается, что на площадке местные ремесленники продемонстрируют свое мастерство в приготовлении этих особенных блюд.
Во время ярмарки посетителей ждет показ мод и народные представления, в том числе изделия из шелка, танцы льва и дракона, «чео» (традиционная опера) и «чауван» (духовное пение).
В кулуарах запланированы конференции, посвященные рассмотрению городского проекта по разработке проверки сельскохозяйственной продукции, а также сотрудничеству в области безопасности пищевых продуктов и качества продукции сельского, лесного и водного хозяйства.
Также состоятся церемонии подписания торговых сделок, семинар по решениям для развития декоративно-прикладного искусства; и конкурс ландшафтного садоводства.