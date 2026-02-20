Ханой в самых красивых мгновениях

Тэт в Ханое — это особая, неповторимая глава, нежная и вместе с тем яркая, словно город собирает все самые красивые краски для мгновения начала нового года (Фото: Вьетнам+)
Мгновение новогоднего фейерверка у озера Хоанкьем всегда обладает одновременно ослепительной и священной красотой.
Пора смены листвы в Ханое — это время, когда город словно «переодевается» (Фото: Вьетнам+)
На знакомых улицах, таких как улицы Фандиньфунг, Хоангзьеу и Чанфу, ряды деревьев — сливы, тропического миндаля, махагона — начинают выпускать свежие молодые побеги, словно возвещая о зарождении новой жизни (Фото: Вьетнам+)
Сезон смены листвы не ослепителен и не шумен, но именно он сильнее всего трогает чувства — это время ностальгии (Фото: Вьетнам+)
Сезоны цветения не только украшают улицы, но и запечатлевают в памяти воспоминания и мгновения жизни (Фото: Вьетнам+)
Закат в Ханое — один из самых запоминающихся образов города.
Поздней осенью и в начале зимы, когда солнце опускается ниже, густой золотистый свет растекается по крышам домов, стенам улиц и кронам деревьев, словно покрывая весь город тёплым медовым сиянием (Фото: Вьетнам+)
Этот золотой оттенок постепенно становится насыщеннее, затем переходит в глубокий фиолетовый, разливаясь по небу и сливаясь с медленно плывущими облаками.
Можно издалека взглянуть на мост Лонгбьен, где закат окрашивает воду в багряный цвет, и тихо наблюдать, как поезд медленно входит в город (Фото: Вьетнам+)