НОВОСТИ

Ханой в самых красивых мгновениях

Ханой давно стал излюбленным местом для любителей фотографии, ведь здесь так легко запечатлеть по-настоящему прекрасные мгновения. Это переплетение света и ароматов, это дыхание столицы с тысячелетней историей и культурным наследием.
  Тэт в Ханое — это особая, неповторимая глава, нежная и вместе с тем яркая, словно город собирает все самые красивые краски для мгновения начала нового года (Фото: Вьетнам+)  
  Мгновение новогоднего фейерверка у озера Хоанкьем всегда обладает одновременно ослепительной и священной красотой.   
  Пора смены листвы в Ханое — это время, когда город словно «переодевается» (Фото: Вьетнам+)  
  На знакомых улицах, таких как улицы Фандиньфунг, Хоангзьеу и Чанфу, ряды деревьев — сливы, тропического миндаля, махагона — начинают выпускать свежие молодые побеги, словно возвещая о зарождении новой жизни (Фото: Вьетнам+)  
  Сезон смены листвы не ослепителен и не шумен, но именно он сильнее всего трогает чувства — это время ностальгии (Фото: Вьетнам+)  
  Сезоны цветения не только украшают улицы, но и запечатлевают в памяти воспоминания и мгновения жизни (Фото: Вьетнам+)  
  Закат в Ханое — один из самых запоминающихся образов города.   
  Поздней осенью и в начале зимы, когда солнце опускается ниже, густой золотистый свет растекается по крышам домов, стенам улиц и кронам деревьев, словно покрывая весь город тёплым медовым сиянием (Фото: Вьетнам+)  
  Этот золотой оттенок постепенно становится насыщеннее, затем переходит в глубокий фиолетовый, разливаясь по небу и сливаясь с медленно плывущими облаками.  
  Можно издалека взглянуть на мост Лонгбьен, где закат окрашивает воду в багряный цвет, и тихо наблюдать, как поезд медленно входит в город (Фото: Вьетнам+)  

 

