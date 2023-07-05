НОВОСТИ
Ханой, Вьентьян улучшают государственное управление в промышленности и торговле
Мероприятие было призвано реализовать соглашение о сотрудничестве на период 2022-2025 годов, подписанное во Вьентьяне 4 ноября 2022 года.
Обе стороны сосредоточили свои обсуждения на улучшении управления в секторе и потенциала кадров, стабилизации рынка, продвижении торговли и развитии систем распределения "Один район - один продукт" (ODOP) и "Одна община - один продукт" (OCOP), сырьевых зон для производства, доставки товаров в супермаркеты и торговые центры в двух городах, а также продвижении потребления традиционных ремесленных изделий.
Они также обсудили развитие ремесленной продукции из традиционных ремесленных деревень, сосредоточившись на дизайне продукции, которая является экологически чистой и подходит для экспорта, а также решения по профессиональному обучению в ремесленных деревнях во Вьентьяне и Ханое.
В прошлом году экспорт Ханоя в Лаос оценивался в 200 млн. долл. США, что составляет 1,2% от общего объема экспорта Ханоя, ежегодно увеличиваясь на 20%. Основные статьи экспорта включают минералы, машины и оборудование, электронные компоненты-компьютеры, на долю которых приходится 14,8%, 14,4% и 5,3% от общего объема экспорта, соответственно.
Между тем, импорт из Лаоса достиг 211 млн. долл. США, что соответствует 0,5% от общего объема импорта, увеличившись на 12,6% в годовом исчислении, в основном это сельскохозяйственная продукция, удобрения и продукты питания.
В ходе недавнего визита в Лаос члена постоянного совета городского партийного комитета и постоянного заместителя председателя городского Народного совета Фунг Тхи Хонг Ха было подписано 13 меморандумов о взаимопонимании между ханойскими и лаосскими предприятиями, что открывает возможности для развития сырьевых зон и доставки большего количества товаров из Вьентьяна и провинции Луанг Прабанг в Ханой и наоборот.
Директор Департамента промышленности и торговли Вьентьяна Ванмани Пхиммасан выразил надежду, что ханойская сторона рассмотрит возможность проведения эффективных мероприятий по развитию торговли и будет поощрять лаосские инвестиции в сельское хозяйство, переработку фермерской продукции и передачу технологий, тем самым помогая лаосским товарам проникнуть в каналы распределения Ханоя и выйти на мировой рынок.