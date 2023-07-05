Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Ханой, Вьентьян улучшают государственное управление в промышленности и торговле

Ханойский департамент промышленности и торговли и Вьентьянский департамент промышленности и торговли Лаоса провели 3 июля в Ханое конференцию по обмену опытом государственного управления в области промышленности и торговли. Ханойский департамент промышленности и торговли и Вьентьянский департамент промышленности и торговли Лаоса провели 3 июля в Ханое конференцию по обмену опытом государственного управления в области промышленности и торговли.

Мероприятие было призвано реализовать соглашение о сотрудничестве на период 2022-2025 годов, подписанное во Вьентьяне 4 ноября 2022 года.

Обе стороны сосредоточили свои обсуждения на улучшении управления в секторе и потенциала кадров, стабилизации рынка, продвижении торговли и развитии систем распределения "Один район - один продукт" (ODOP) и "Одна община - один продукт" (OCOP), сырьевых зон для производства, доставки товаров в супермаркеты и торговые центры в двух городах, а также продвижении потребления традиционных ремесленных изделий.

Они также обсудили развитие ремесленной продукции из традиционных ремесленных деревень, сосредоточившись на дизайне продукции, которая является экологически чистой и подходит для экспорта, а также решения по профессиональному обучению в ремесленных деревнях во Вьентьяне и Ханое.

В прошлом году экспорт Ханоя в Лаос оценивался в 200 млн. долл. США, что составляет 1,2% от общего объема экспорта Ханоя, ежегодно увеличиваясь на 20%. Основные статьи экспорта включают минералы, машины и оборудование, электронные компоненты-компьютеры, на долю которых приходится 14,8%, 14,4% и 5,3% от общего объема экспорта, соответственно.

Между тем, импорт из Лаоса достиг 211 млн. долл. США, что соответствует 0,5% от общего объема импорта, увеличившись на 12,6% в годовом исчислении, в основном это сельскохозяйственная продукция, удобрения и продукты питания.

В ходе недавнего визита в Лаос члена постоянного совета городского партийного комитета и постоянного заместителя председателя городского Народного совета Фунг Тхи Хонг Ха было подписано 13 меморандумов о взаимопонимании между ханойскими и лаосскими предприятиями, что открывает возможности для развития сырьевых зон и доставки большего количества товаров из Вьентьяна и провинции Луанг Прабанг в Ханой и наоборот.

Директор Департамента промышленности и торговли Вьентьяна Ванмани Пхиммасан выразил надежду, что ханойская сторона рассмотрит возможность проведения эффективных мероприятий по развитию торговли и будет поощрять лаосские инвестиции в сельское хозяйство, переработку фермерской продукции и передачу технологий, тем самым помогая лаосским товарам проникнуть в каналы распределения Ханоя и выйти на мировой рынок.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Корейские ритейлеры ищут возможности во Вьетнаме

Корейские ритейлеры ищут возможности во Вьетнаме

Розничные компании Республики Корея (РК) активизируют усилия по выходу на вьетнамский рынок, который обладает огромным потенциалом роста благодаря быстрому экономическому росту и высокой доле населения трудоспособного возраста.
ПОДРОБНЕЕ

Top