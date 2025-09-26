НОВОСТИ
Ханой впервые примет Всемирный культурный фестиваль
В пресс-конференции приняли участие послы, представители посольств, международных организаций, зарубежных культурных центров во Вьетнаме, руководители подразделений Министерства культуры, спорта и туризма, Народного комитета Ханоя и Министерства иностранных дел, а также журналисты и представители отечественных и зарубежных средств массовой информации.
Выступая на пресс-конференции, первый заместитель министра культуры, спорта и туризма Ле Хай Бинь отметил, что первый «Всемирный культурный фестиваль в Ханое» является важной инициативой, направленной на утверждение и развитие роли культуры как ключевой опоры устойчивого развития, а также на укрепление связей между странами и народами в преодолении вызовов современности - таких, как конфликты, эпидемии и изменение климата, - с общей целью вести международное сообщество к миру и процветанию.
По информации оргкомитета, по состоянию на 25 сентября 2025 года уже 48 посольств, международных организаций и зарубежных культурных центров во Вьетнаме зарегистрировались для участия в первом «Всемирном культурном фестивале в Ханое». Среди них - 45 национальных культурных пространств, 33 павильона с блюдами национальной кухни, 16 международных художественных коллективов из Вьетнама и других стран, 12 организаций, представляющих книги, а также 20 стран, направивших фильмы для участия в программе кинопоказов.
Торжественная церемония открытия фестиваля состоится 3 октября, а церемония закрытия - 5 октября. В рамках программы пройдут: Всемирный день культуры, выставка международной кухни Ханоя, кинопоказы, международная программа народных танцев, международная выставка изобразительного искусства, международный фестиваль костюмов и аозай, а также международная книжная ярмарка.
Начальник Департамента внутренней и внешней информационной политики Фам Ань Туан объявил об официальном запуске веб-сайта «Всемирного культурного фестиваля в Ханое» по адресу: https://Worldculturefestival.vn
Оргкомитет сообщил, что под девизом «культура как основа, искусство как средство» программа «Всемирного культурного фестиваля в Ханое», впервые проводимая в 2025 году, в дальнейшем будет развиваться как ежегодное международное культурное событие в столице. Фестиваль будет способствовать укреплению связей между странами и народами, развитию межчеловеческих контактов, повышению взаимопонимания и доверия между Вьетнамом и международным сообществом, подтверждая ключевую роль и важный вклад культуры в реализацию Целей устойчивого развития ООН, а также в обеспечение мира и процветания в регионе и мире.