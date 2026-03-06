Ханой вошёл в топ-50 самых красивых городов мира по версии Condé Nast Traveler

Золотой оттенок листвы дерева локвынг в период смены листьев у озера Хоанкием. (Фото: ВИА).

Авторитетный американский туристический журнал Condé Nast Traveler недавно опубликовал список 50 самых красивых городов мира, в который вошла и столица Вьетнама - Ханой.

Список «Топ-50 самых красивых городов мира» - это не просто рейтинг для читателей, он отражает разнообразие впечатлений, которые дарит каждый город: от старинных кварталов и впечатляющих природных пейзажей до уникального городского образа жизни.



По оценке Condé Nast Traveler, Ханой - не тот город, который поражает взгляд небоскрёбами или сияющими проспектами. Его красота - в многослойности: спокойные озёра среди городской среды, покатые коричневые черепичные крыши в Старом квартале, кованые французские балконы, старые деревья, отбрасывающие тень на улицы осенью.



Кроме того, особую привлекательность Ханоя в глазах международных туристов создаёт гармоничное переплетение: Востока и Запада в архитектуре; древности и современности в ритме жизни; уличная кухня - простая, но настолько притягательная, что стала символом города.



Золотое осеннее солнце льётся, словно мёд, на каждую улицу. (Фото: ВИА).

Появление Ханоя в глобальной медиасистеме Condé Nast Traveler станет мощным стимулом для привлечения качественного туристического потока. Наряду с повышением доверия к направлению это также будет способствовать привлечению инвестиций в сегмент высококлассных услуг и увеличению среднего объёма расходов на одного туриста.

Помимо Ханоя, в список 50 самых красивых городов мира Condé Nast Traveler вошли такие города, как Амстердам (Нидерланды), Барселона (Испания), Копенгаген (Дания), Париж (Франция), Нью-Йорк (США), Кейптаун (ЮАР), Киото (Япония), Луангпхабанг (Лаос), Сеул (Республика Корея), Буэнос-Айрес (Аргентина), Картахена (Колумбия), Чиангмай (Таиланд), Дублин (Ирландия), Эдинбург (Шотландия), Флоренция (Италия), Порту (Португалия), Прага (Чешская Республика).



Ранее туристическая отрасль Ханоя также отметилась значительными достижениями, появившись в ряде важных номинаций премии Travelers’ Choice Best of the Best Destinations 2026, недавно объявленной платформой Tripadvisor.



В частности, в этом году столица Ханой была отмечена в следующих категориях: топ-25 лучших направлений мира (4-е место), топ-25 лучших культурных направлений мира (7-е место), топ-25 лучших направлений для одиночных путешествий (7-е место) и топ-25 лучших гастрономических направлений мира (11-е место).



Наряду с богатым культурно-историческим наследием гастрономия остаётся одним из наиболее привлекательных факторов для туристов, посещающих Ханой. Кулинарная культура столицы высоко ценится за изысканность и утончённость, а также за внимание к натуральному вкусу и качеству местных ингредиентов.



От уличной еды на оживлённых рынках до авторских меню в ресторанах - гастрономия Ханоя предлагает туристам полноценное путешествие вкусов, где каждое блюдо становится не только кулинарным впечатлением, но и историей о культуре, людях и традициях города.



Осенний вечер в Ханое — тихий и романтичный. (Фото: ВИА).

Столица Ханой также продолжает укреплять своё положение на мировой туристической карте, будучи признанной ведущим городским направлением Азии и лучшим городским направлением Азии для коротких туристических поездок в рамках Всемирной туристической премии World Travel Awards 2025.



Ранее на 12-й Генеральной ассамблее Организации по продвижению туризма глобальных городов (TPO), прошедшей в Хошимине, столица Ханой была отмечена в категории «Устойчивый туризм» в рамках премии TPO Best Awards 2025.



Британский журнал Time Out включил Ханой в топ-7 самых красивых осенних направлений Азии, а премия Telegraph Travel Awards 2025, организованная британской газетой The Telegraph, также назвала Ханой одним из лучших городов мира 2025 года.



Американский журнал Travel and Leisure также включил Ханой в число 15 направлений мечты с доступными ценами. Эти награды и признания способствуют дальнейшему укреплению привлекательности и бренда Ханоя для туристов как внутри страны, так и за её пределами.