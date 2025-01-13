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Ханой вошел в десятку самых привлекательных направлений на праздники Тэт 2025 года
Booking.com предлагает туристам исследовать красоту Ханоя через пешеходные туры с местными гидами. Среди обязательных для посещения символичных мест — Пагода на одном столбе, Мавзолей Хо Ши Мина, Храм литературы Ванмьеу-Куоктыжам, Императорская цитадель Тхань Лонг и многие другие.
В 2024 году Ханой продолжает укреплять свою позицию как крупнейший туристический центр страны, возглавляя развитие туризма в регионе Дельты реки Красной. Туристическая индустрия столицы разрабатывает прорывные решения, чтобы достичь 30 миллионов туристов в 2025 году.
Число как международных, так и внутренних туристов, посетивших Ханой, значительно превысило поставленные цели на начало 2024 года. Число международных туристов выросло на впечатляющие 40% по сравнению с 2023 годом, достигнув 6,35 миллиона человек, что способствовало увеличению общего дохода от туризма в Ханое на более чем 18%.
Используя свои уникальные преимущества, Ханой также активно развивает ночной туризм и расширяет туристические пространства в городе, организуя круглогодичные события для привлечения туристов. Несмотря на успехи, есть еще много возможностей для роста туризма.
В 2025 году Ханой будет активно развивать бренд столицы как туристическое направление, с высокой конкуренцией среди туристических городов региона, сосредоточив усилия на развитии высококачественных туристических услуг для привлечения клиентов с высокими расходами и длительным пребыванием.