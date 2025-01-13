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НОВОСТИ

Ханой вошел в десятку самых привлекательных направлений на праздники Тэт 2025 года

Ханой занял 7-е место в списке «Топ-10 интересных мест для посещения на Тэт 2025 года», составленном туристическим порталом Booking.com. Это делает столицу Вьетнама идеальным выбором для туристов на праздники года Змеи. Будучи тысячелетней столицей с богатым культурным и историческим наследием, Ханой привлекает туристов не только своими историческими памятниками, но и множеством ярких мероприятий на Тэт. Город украшен яркими декорациями, а также проводятся культурные и художественные события, которые оставляют незабываемые впечатления у гостей.

Booking.com предлагает туристам исследовать красоту Ханоя через пешеходные туры с местными гидами. Среди обязательных для посещения символичных мест — Пагода на одном столбе, Мавзолей Хо Ши Мина, Храм литературы Ванмьеу-Куоктыжам, Императорская цитадель Тхань Лонг и многие другие.

В 2024 году Ханой продолжает укреплять свою позицию как крупнейший туристический центр страны, возглавляя развитие туризма в регионе Дельты реки Красной. Туристическая индустрия столицы разрабатывает прорывные решения, чтобы достичь 30 миллионов туристов в 2025 году.

Число как международных, так и внутренних туристов, посетивших Ханой, значительно превысило поставленные цели на начало 2024 года. Число международных туристов выросло на впечатляющие 40% по сравнению с 2023 годом, достигнув 6,35 миллиона человек, что способствовало увеличению общего дохода от туризма в Ханое на более чем 18%.

Используя свои уникальные преимущества, Ханой также активно развивает ночной туризм и расширяет туристические пространства в городе, организуя круглогодичные события для привлечения туристов. Несмотря на успехи, есть еще много возможностей для роста туризма.

В 2025 году Ханой будет активно развивать бренд столицы как туристическое направление, с высокой конкуренцией среди туристических городов региона, сосредоточив усилия на развитии высококачественных туристических услуг для привлечения клиентов с высокими расходами и длительным пребыванием.

ВИА/ИЖВ

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