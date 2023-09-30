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Ханой возглавляет в стране за привлечение ПИИ в течение девяти месяцев

Сумма ПИИ в Ханое составила почти 12,5% зарегистрированной суммы по стране и увеличились в 2,46 раза в годовом исчислении. В Ханое зарегистрировано почти 2,53 миллиарда долларов США прямых иностранных инвестиций (ПИИ в первые девяти месяцев 2023 года, сохраняя свою лидирующую позицию по привлечению ПИИ во Вьетнам, сообщило Департамент иностранных инвестиций (FIA) при Министерстве планирования и инвестиции.

Сумма ПИИ в Ханое составила почти 12,5% зарегистрированной суммы по стране и увеличились в 2,46 раза в годовом исчислении.

За этот период иностранные инвесторы вложили деньги в 54 из 63 провинций и городов централизованного подчинения.

Северный портовой город Хайфон занял второе место с почти 2,21 миллиарда долларов США, что эквивалентно 10,9% от общей суммы и на 82,4% больше, чем годом ранее. За ним следовали Хошимин, провинция Бакжанг и провинция Биньзыонг.

Между тем, Хошимин стал лидером по количеству новых проектов прямых иностранных инвестиций, проектов, получивших дополнительный капитал, а также сделок иностранных инвесторов по вкладу капитала и покупке акций отечественных компаний, которые увеличились соответственно на 38,2%, 23% и 66,3%.

Среди 102 стран и территорий, инвестировавших во Вьетнам в течение девяти месяцев, Сингапур был крупнейшим инвестором с более чем 3,98 миллиарда долларов США, или более 19,7% от общей суммы, но на 15,2% меньше, чем в прошлом году.

За ним следуют Китай (2,92 млрд долларов США, 14,5% от общего объема, рост на 94,9%) и Япония (почти 2,9 млрд долларов США, 14,3% общего объема, рост на 51%).

Китай реализует наибольшее количество новых проектов (21,2% от общего числа), в то время как Республика Корея лидировала по количеству добавленных проектов с большим объемом инвестиций (26,7%), а также по количеству капитальных вложений и сделок по покупке акций (28,5%), статистика показывать.

FIA сообщило, что в период с января по сентябрь освоенный капитал проектов ПИИ вырос на 2,2% в годовом исчислении и на 0,5 процентного пункта по сравнению с восьмимесячным показателем, что доказывает эффективность решительных мер правительства по решению трудностей, с которыми сталкивается бизнес.

Хотя зарегистрированные ПИИ за девять месяцев, составившие почти 20,21 млрд долларов США, немного снизились по сравнению с восемью месяцами (на 0,5 процентного пункта), они все же были на 7,7% выше, чем за тот же период прошлого года.

Кроме того, дополнительный капитал в последние месяцы рос по сравнению с первым месяцем года. По данным FIA, число существующих проектов, получившим дополнительным финансированием, также возросло, что свидетельствует о доверии инвесторов к инвестиционному климату Вьетнама.

ИЖВ/ВИА

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