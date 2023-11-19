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Ханой: водонапорная башня Ханг Дау открывается для посетителей
В первый день открытия выставочного пространства вход бесплатный, но Оргкомитет ограничил количество посетителей в каждый сеанс из-за малого пространства внутри башни, построенной в 1894 году и действовавшей до 1960 года.
Проходящая в башне экспозиция «Водная инсталляция и наследие водонапорной башни Ханг Дау», где использованы световые дизайнерские эффекты, переработанные материалы и звуковая инсталляция проточной воды, вдохновленной восточной концепцией о 6 природных источников воды, включая речной, ручейный, родниковый, дождевой, подземный и морской источники. Экспозиция привносит опыт арт-пространства через две ключевые системы инсталляций: звуковую, которая воссоздает звуки воды в природе, приближает публику к подсознательным измерениям своего бытия, пробуждает связь горожан с окружающей средой и световую, которая расширяет представление о красивых вещах, переработанных из городских отходов, подчеркивая влияние города на природную среду.
Расположенная на пересечении старых улиц Ханг Тхан, Ханг Лыок, Ханг Жай, Ханг Дау, Куан Тхань и Фан Динь Фунг, водонапорная башня высотой 25 м, которую сравнивают с «римским Колизеем», имеет классический и изысканный европейский стиль архитектуры.
По сей день он сохраняет характерную архитектуру того периода и считается пережитком старого Ханоя.
Выступая на церемонии открытия, директор Департамента культуры и спорта Ханоя До Динь Хонг подчеркнул, что выставка является одним из мероприятий, проводимых в рамках Ханойского фестиваля креативного дизайна 2023, направленного на реализацию Плана по реализации инициатив по присоединению к Сети творческих городов ЮНЕСКО. Водонапорная башня Ханг Дау и цветочный сад Ван Суан — места на главном маршруте Фестиваля, где проводится множество творческих культурных мероприятий. Выставка приносит жителям и гостям столицы много интересных впечатлений о творческой деятельности.
Наряду с выставкой в саду Ван Суан открылись выставка изобразительной скульптуры на тему «Шат» (железо) и фотовыставка, посвященная культурному наследию района Бадинь.
Мероприятия продлятся до 26 ноября.