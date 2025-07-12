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Ханой видит потенциал и вызовы в сохранении традиционных ремесленных деревень

Столица Ханой осознает как потенциал, так и вызовы сохранения своих традиционных ремесленных деревень, особенно в условиях современной экономики. В Ханое расположено более 1300 ремесленных деревень, что составляет примерно четверть от общего числа деревень в стране. Ежегодно эти деревни производят более 24 триллионов донгов (почти 1 миллиард долларов США), внося значительный вклад в валовой региональный внутренний продукт (ВРВП) Ханоя.

Некоторые деревни сообщают о значительных доходах. Например, Шондонг, известный своей художественной резьбой по дереву, получает более 1 триллиона донгов в год, а Фунгса, известный металлообработкой, - более 1,2 триллиона донгов в год.

Эти цифры свидетельствуют о большом торговом потенциале традиционных ремесел.

Признавая это, правительство начало проводить многочисленные мероприятия по поддержке усилий по сохранению и развитию.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь утвердил национальную программу по восстановлению не менее 129 традиционных ремесел и 208 деревень к 2030 году.

Программа также гарантирует, что более 80% ремесленных деревень будут работать эффективно и что экспорт ремесленных изделий из этих деревень достиг 6 миллиардов долларов США.

Ханой, известный самым большим количеством ремесленных деревень в стране, включил сохранение и развитие этих деревень в свой закон о столице на 2024 год.

Недавно город представил генеральный план развития ремесленных деревень, в котором указаны цели до 2030 года и перспектива до 2050 года.

Город намерен восстановить к 2030 году не менее пяти традиционных ремесел и ремесленных деревень, которым грозит исчезновение.

Инвестиции также будут направлены на развитие инфраструктуры и восстановление традиционных культурных пространств.

Ханой планирует развивать не менее трех ремесленных деревень в сочетании с туризмом и создать 10 туристических маршрутов, включающих опыт ремесленных деревень. Значительным шагом на пути к глобальной интеграции стало вступление гончарной деревни Батчанг и шелковой деревни Ванфук в Сеть творческих городов ЮНЕСКО в области ремесел и народного искусства.

Это признание открывает новые возможности для международного сотрудничества, торговли и культурного туризма.

Выступая на недавней встрече с выдающимися ремесленниками по всей стране, президент государства Лыонг Кыонг подчеркнул важность возрождения ремесленных деревень как части стратегии развития Вьетнама.

Он также признал существующие трудности, особенно в условиях, когда мировые рынки требуют более высоких стандартов и инноваций.

Нгуен Ван Ву, вице-председатель Вьетнамской ассоциации ремесленных деревень, отметил, что большинство ремесленных деревень в Ханое работают в небольших семейных масштабах.

Отсутствие координации и масштабного планирования мешает им адаптироваться при изменении рыночных условий.

Кроме того, загрязнение окружающей среды остается актуальной проблемой из-за нерегулируемого производства и отсутствия централизованных производственных зон.

Еще одна серьезная проблема связана с человеческими ресурсами.

Традиционные ремесленные деревни - это не только объекты культурного наследия, но и ключевые источники занятости.

Однако многие молодые люди отказываются от традиционных ремесел в поисках других возможностей, что приводит к нехватке рабочей силы и ставит многовековые традиции под угрозу исчезновения.

Для возрождения ремесленных деревень Ханоя потребуются не только финансовые инвестиции.

Долгосрочный, скоординированный подход, включающий образование, инфраструктуру и вовлечение сообщества, необходим для того, чтобы эти культурные сокровища продолжали процветать в ближайшие годы.

ИЖВ/ВИА

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