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Ханой видит потенциал и вызовы в сохранении традиционных ремесленных деревень
Некоторые деревни сообщают о значительных доходах. Например, Шондонг, известный своей художественной резьбой по дереву, получает более 1 триллиона донгов в год, а Фунгса, известный металлообработкой, - более 1,2 триллиона донгов в год.
Эти цифры свидетельствуют о большом торговом потенциале традиционных ремесел.
Признавая это, правительство начало проводить многочисленные мероприятия по поддержке усилий по сохранению и развитию.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь утвердил национальную программу по восстановлению не менее 129 традиционных ремесел и 208 деревень к 2030 году.
Программа также гарантирует, что более 80% ремесленных деревень будут работать эффективно и что экспорт ремесленных изделий из этих деревень достиг 6 миллиардов долларов США.
Ханой, известный самым большим количеством ремесленных деревень в стране, включил сохранение и развитие этих деревень в свой закон о столице на 2024 год.
Недавно город представил генеральный план развития ремесленных деревень, в котором указаны цели до 2030 года и перспектива до 2050 года.
Город намерен восстановить к 2030 году не менее пяти традиционных ремесел и ремесленных деревень, которым грозит исчезновение.
Инвестиции также будут направлены на развитие инфраструктуры и восстановление традиционных культурных пространств.
Ханой планирует развивать не менее трех ремесленных деревень в сочетании с туризмом и создать 10 туристических маршрутов, включающих опыт ремесленных деревень. Значительным шагом на пути к глобальной интеграции стало вступление гончарной деревни Батчанг и шелковой деревни Ванфук в Сеть творческих городов ЮНЕСКО в области ремесел и народного искусства.
Это признание открывает новые возможности для международного сотрудничества, торговли и культурного туризма.
Выступая на недавней встрече с выдающимися ремесленниками по всей стране, президент государства Лыонг Кыонг подчеркнул важность возрождения ремесленных деревень как части стратегии развития Вьетнама.
Он также признал существующие трудности, особенно в условиях, когда мировые рынки требуют более высоких стандартов и инноваций.
Нгуен Ван Ву, вице-председатель Вьетнамской ассоциации ремесленных деревень, отметил, что большинство ремесленных деревень в Ханое работают в небольших семейных масштабах.
Отсутствие координации и масштабного планирования мешает им адаптироваться при изменении рыночных условий.
Кроме того, загрязнение окружающей среды остается актуальной проблемой из-за нерегулируемого производства и отсутствия централизованных производственных зон.
Еще одна серьезная проблема связана с человеческими ресурсами.
Традиционные ремесленные деревни - это не только объекты культурного наследия, но и ключевые источники занятости.
Однако многие молодые люди отказываются от традиционных ремесел в поисках других возможностей, что приводит к нехватке рабочей силы и ставит многовековые традиции под угрозу исчезновения.
Для возрождения ремесленных деревень Ханоя потребуются не только финансовые инвестиции.
Долгосрочный, скоординированный подход, включающий образование, инфраструктуру и вовлечение сообщества, необходим для того, чтобы эти культурные сокровища продолжали процветать в ближайшие годы.