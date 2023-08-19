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Ханой активно выполняет обязательства в рамках Сети творческих городов ЮНЕСКО
Центр креативного дизайна Ханоя сейчас находится на первом этапе пилотной деятельности в музее Ханоя, сосредоточив внимание на подключении, координации и предоставлении информации о креативном дизайне, а также на проведении некоторых мероприятий и обменов творческими пространствами.
В городе создается еще один центр креативного дизайна для продвижения и продажи продукции ОООП, продукции ремесленных деревень в связи с развитием туризма в населенных пунктах по всему городу.
Столица создала и поддерживает развитие творческих пространств, организуя творческую деятельность на пешеходных зонах, соединяя и увеличивая вместимость творческих пространств, а также формируя творческие пространства в ремесленных деревнях.
Между тем, ханойская телерадиостанция выпускает программу о творческих талантах Ханоя.
Три инициативы международного масштаба включают организацию Ханойского фестиваля креативного дизайна (первого в 2022 г.), проведение Форума UCCN в Юго-Восточной Азии (запланировано на ноябрь этого года) и создание сети молодых креативных дизайнеров через организация конкурсов и мероприятий, объединяющих творческие пространства, университеты, организации и частных лиц.
В то же время город снял фильм, предоставил изображения и отредактировал содержание представления «Ханой - творческий город ЮНЕСКО», участвовал в выставках в Культурном центре АСЕАН в Таиланде.
Ханой также принимал участие во всех встречах и семинарах UCCN в Азии и Тихоокеанском регионе, а также в других соответствующих встречах и конференциях во многих странах региона и мира. В то же время город также призвал к участию и поддержке департаментов, секторов, организаций, предприятий и местных жителей, а также международных партнеров в строительстве творческого города.