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Ханой активизирует усилия по привлечению иностранных туристов
В целом за первые семь месяцев 2025 года этот регион привлек более 18,3 млн посетителей, а доходы от туризма составили 73 трлн донгов, что свидетельствует о стабильном росте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Инфраструктура гостеприимства города расширилась до более чем 3760 объектов размещения, предлагающих 71 000 номеров, в том числе 85 отелей и резиденций с рейтингом от одной до пяти звезд. От роскошных отелей на берегу озера до очаровательных гостевых домов в Старом квартале, Ханой удовлетворяет потребности широкого круга путешественников.
Услуги, связанные с туризмом, также процветают: 58 сертифицированных заведений предлагают качественные рестораны, магазины, развлечения и оздоровительные услуги. Аутентичные впечатления, такие как дегустация бун ча (жареная свинина с рисовой лапшой) под вековыми деревьями или потягивание яичного кофе на тихом балконе, продолжают очаровывать как новых, так и постоянных посетителей.
Чтобы оправдать ожидания путешественников, Ханой активно разрабатывает новые туристические продукты, в том числе ночные туры, сельскохозяйственные экскурсии, гольф-туры и туризм на базе местных сообществ в районах проживания этнических меньшинств. Город также изучает возможность создания туристического маршрута на базе метро, который станет экологичным и удобным способом посещения достопримечательностей столицы.
Влияние Ханоя выходит за пределы его границ. В июле город совместно с китайским Гуанчжоу провел мероприятие по продвижению культуры и туризма и готовится принять участие в первом Глобальном саммите по городскому туризму, который состоится в сентябре этого года в Пусане, Республика Корея. Рекламные мероприятия в Осаке и Нагое, Япония.
Усилия по коммуникации были активизированы с помощью онлайн-платформ, в том числе веб-сайта городского департамента по туризму и каналов социальных сетей, что помогло сформировать образ Ханоя как динамичного и гостеприимного туристического направления.
В ближайшее время в столице пройдет ряд мероприятий, в частности, фестиваль напитков в Ханое в 2025 году и презентация новых продуктов под девизом “Ханойский туризм – квинтэссенция конвергенции 2025”. Ожидается, что эти мероприятия наберут обороты в разгар туристического сезона.
Благодаря проактивному и креативному подходу Ханой позиционирует себя как одно из самых привлекательных мест в Юго-Восточной Азии, где традиции сочетаются с инновациями, и каждое посещение предлагает смесь знакомого и нового.