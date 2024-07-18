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НОВОСТИ

Ханой активизирует работу по обеспечению безопасности дорожного движения

Заместитель председателя Народного комитета Ханоя Зыонг Дык Туан утвердил план по реализации программы коммуникации по безопасности дорожного движения в этом году.
  Иллюстративное фото. Фото: ВИA  
Программа направлена на вовлечение всей политической системы в обеспечение безопасности дорожного движения, сокращение заторов и снижение аварийности.

В рамках программы планируется усилить популяризацию информации и правовых норм по безопасности дорожного движения, чтобы повысить осведомленность населения в этом вопросе и привить ему правильное поведение на дорогах, особенно среди молодежи и учеников.

В рамках программы в городе пройдет экзамен на знание безопасности дорожного движения, который будет включать в себя тест на знание правил дорожного движения с несколькими вариантами ответов, конкурс сочинений о культуре дорожного движения и образцовых примерах поддержания порядка и безопасности на дорогах, а также о предлагаемых решениях или инициативах по снижению количества заторов и аварий.

В Ханое также будет открыт веб-сайт, посвященный этой проблеме, по адресу giaothonghanoi.kinhtedothi.vn. Коммуникационные мероприятия будут также продвигаться в социальных сетях.

За первые шесть месяцев 2024 года полиция Ханоя рассмотрела более 167 000 случаев нарушения правил дорожного движения, взыскав в общей сложности более 314,3 млрд донгов (12,4 млн долларов США), что на 9,37% больше, чем за тот же период 2023 года.

Всего за этот период в городе было зарегистрировано 805 дорожно-транспортных происшествий с 339 погибшими и 688 ранеными. Соответствующие показатели выросли на 39,27%, 2,42% и 77,78% в годовом исчислении, свидетельствуют статистические данные.

ВИА/ИЖВ

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