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Ханойский Фо, чай из лотоса, признаны национальным культурным наследием

Министерство культуры, спорта и туризма недавно внесло ханойское блюдо фо (суп с рисовой лапшой) и традиционное ремесло приготовления чая из лотоса в уезде Куанган, район Тайхо, в список национального нематериального культурного наследия.
  Существуют различные объяснения происхождения Фо. - Иллюстративное изображение. Фото: ВИA  
Существуют различные объяснения происхождения фо. Одни говорят, что он возник как вариация pot-au-feu, французского блюда из тушеной говядины, другие считают, что он является наследником китайского супа с лапшой и говядиной или традиционного вьетнамского блюда из лапши с мясом буйвола.

Каким бы ни было происхождение, несомненно то, что фо, простое, но обманчиво сложное блюдо из лапши с говядиной или курицей в горячем бульоне, стало гордостью Вьетнама на карте мировой кухни.

Хотя происхождение этого блюда спорно, историки считают, что фо впервые стало популярным в Ханое, а также в северной провинции Намдинь, во времена французского колониального периода. Блюдо начало свою жизнь на обочине дороги, на плечах уличных торговцев, которые бродили по городу с большой кастрюлей того и другого, всегда горячим и готовым к употреблению благодаря их передвижным печкам. Оно многократно меняло рецепт торговцами и домашними поварами, которые использовали ингредиенты, доступные даже самым бедным, и формировалось под влиянием бурной истории страны.

К XX веку фо стал популярным, когда успешные уличные торговцы начали открывать свои кафе в крупных городах по всей стране. Большинство кафе называются в честь своих основателей одним словом, например Pho Hien (Фо Хиен), Pho Thin (Фо Тхинь) или Pho Co ( Фо Ко).

Вьетнамцы едят фо постоянно: на завтрак, обед и ужин. Это блюдо разнообразно и всегда приносит удовлетворение, несмотря на то, что есть только два варианта мяса: курица или говядина.

Фо можно найти везде: в поезде, курсирующем по стране, на шумном плавучем рынке в дельте Меконга и на тротуаре оживленного города. Это простое и доступное блюдо, которое несет в себе историю и самобытность народа, создавшего его.

Между тем, ремесло приготовления лотосового чая в Куангане имеет давнюю историю, тесно связанную со знаменитым районом Западного озера.

С древних времен местные жители умело сочетают зеленый чай Танкыонг из провинции Тхайнгуен - крупнейшего района выращивания чая во Вьетнаме - с лотосом Батьзиеп, растущим на Западном озере, создавая характерный и уникальный вкус, который невозможно найти в других местах.

Процесс приготовления лотосового чая может показаться простым, но для получения наилучшего вкуса он требует тщательности и кропотливости.

Бутоны лотоса собирают с раннего утра до полудня, в это время наиболее чистые. Принесенные домой, их необходимо тщательно вымыть, чтобы подготовить ингредиенты для приготовления чая.

В хорошо заваренном чайнике получается прозрачная желто-зеленая вода. Распитие лотосового чая успокаивает и расслабляет.

Этот чай является не только любимым напитком туристов, но и символом кулинарной культуры Ханоя.

Эта честь рассматривается как стимул для ремесленников продолжать сохранять и продвигать культурное наследие тысячелетней столицы. Кроме того, это возможность дальнейшего продвижения культурных и туристических ценностей Ханоя среди внутренних и международных посетителей.

Чай с ароматом лотоса, обладающий неповторимым вкусом и тщательно приготовленный, стал неотъемлемой частью туристического процесса в Ханое.

ВИА/ИЖВ

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