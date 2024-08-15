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Ханойский Фо, чай из лотоса, признаны национальным культурным наследием
Каким бы ни было происхождение, несомненно то, что фо, простое, но обманчиво сложное блюдо из лапши с говядиной или курицей в горячем бульоне, стало гордостью Вьетнама на карте мировой кухни.
Хотя происхождение этого блюда спорно, историки считают, что фо впервые стало популярным в Ханое, а также в северной провинции Намдинь, во времена французского колониального периода. Блюдо начало свою жизнь на обочине дороги, на плечах уличных торговцев, которые бродили по городу с большой кастрюлей того и другого, всегда горячим и готовым к употреблению благодаря их передвижным печкам. Оно многократно меняло рецепт торговцами и домашними поварами, которые использовали ингредиенты, доступные даже самым бедным, и формировалось под влиянием бурной истории страны.
К XX веку фо стал популярным, когда успешные уличные торговцы начали открывать свои кафе в крупных городах по всей стране. Большинство кафе называются в честь своих основателей одним словом, например Pho Hien (Фо Хиен), Pho Thin (Фо Тхинь) или Pho Co ( Фо Ко).
Вьетнамцы едят фо постоянно: на завтрак, обед и ужин. Это блюдо разнообразно и всегда приносит удовлетворение, несмотря на то, что есть только два варианта мяса: курица или говядина.
Фо можно найти везде: в поезде, курсирующем по стране, на шумном плавучем рынке в дельте Меконга и на тротуаре оживленного города. Это простое и доступное блюдо, которое несет в себе историю и самобытность народа, создавшего его.
Между тем, ремесло приготовления лотосового чая в Куангане имеет давнюю историю, тесно связанную со знаменитым районом Западного озера.
С древних времен местные жители умело сочетают зеленый чай Танкыонг из провинции Тхайнгуен - крупнейшего района выращивания чая во Вьетнаме - с лотосом Батьзиеп, растущим на Западном озере, создавая характерный и уникальный вкус, который невозможно найти в других местах.
Процесс приготовления лотосового чая может показаться простым, но для получения наилучшего вкуса он требует тщательности и кропотливости.
Бутоны лотоса собирают с раннего утра до полудня, в это время наиболее чистые. Принесенные домой, их необходимо тщательно вымыть, чтобы подготовить ингредиенты для приготовления чая.
В хорошо заваренном чайнике получается прозрачная желто-зеленая вода. Распитие лотосового чая успокаивает и расслабляет.
Этот чай является не только любимым напитком туристов, но и символом кулинарной культуры Ханоя.
Эта честь рассматривается как стимул для ремесленников продолжать сохранять и продвигать культурное наследие тысячелетней столицы. Кроме того, это возможность дальнейшего продвижения культурных и туристических ценностей Ханоя среди внутренних и международных посетителей.
Чай с ароматом лотоса, обладающий неповторимым вкусом и тщательно приготовленный, стал неотъемлемой частью туристического процесса в Ханое.