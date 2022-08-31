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НОВОСТИ

Ханойский фестиваль креативного дизайна – 2022 пройдет в ноябре

По данным Народного комитета Ханоя, Ханойский фестиваль креативного дизайна - 2022 пройдет с 11 по 18 ноября в районе озера Хоанкием и других районах Ханоя
  Культурно-художественные мероприятия на пешеходной улице озера Хоан Кием (Ханой). Фото: ВИА  

По данным Народного комитета Ханоя, Ханойский фестиваль креативного дизайна - 2022 пройдет с 11 по 18 ноября в районе озера Хоанкием и других районах Ханоя.

Фестиваль проведет рекламную деятельность, чтобы представить Ханой для присоединения к сети «Творческие города ЮНЕСКО», способствуя пропаганде и представлению новой ориентации Ханоя в области развития, потенциала и возможностей сотрудничества в области креативного дизайна.

В рамках программы пройдут выставка «Креативные дизайнерские продукты», программы творческих перформансов, мероприятия некоторых посольств во Вьетнаме и др. Эти мероприятия пройдут с 11 по 13 ноября на пешеходной улице озера Хоан Кием.

Кроме того, с 11 по 18 ноября также пройдут творческие выставки в Центре искусства и культуры (Ханг Буом, д. 22), Культурном центре озера Гыом (Ле Тхай То, д. 2), Выставочном доме города (Чанг Тиен, 45), выставочный информационный центр Ханоя (Динь Тиен Хоанг, д. 93) и некоторые другие места на пешеходной улице.

В период с 11 по 18 ноября также проходят мероприятия: награждение в конкурсах, чествование и представление типичных творческих пространств Ханоя и др.

Мероприятия на творческих площадках города также организованы в связи с фестивалем. Переговоры, конференции, семинары организаций и подразделений в области дизайна также будет проводиться в рамках фестиваля.

ВИА

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