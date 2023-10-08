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Ханойский район оптимизирует преимущества сельского и сельскохозяйственного туризма
Тханьоай обладает типичной красотой северной сельской местности с множеством старых деревень и уникальных деревень традиционных ремесел, что является благоприятным условием для развития туризма.
Заместитель председателя Народного комитета района Нгуен Кхань Бинь отметил, что, несмотря на большие преимущества, осведомленность местных жителей о развитии туризма остается скромной. В районе еще не определены ключевые туристические продукты, а также финансовые и кадровые ресурсы для развития отрасли.
Вице-президент Департамента туризма Ханоя Чан Чунг Хиеу отметил, что в городском плане развития туризма до 2020 г. с видением до 2030 г. Тханьоай расположен в туристическом поясе реки Дай и имеет сильные стороны в ремесленном и культурном туризме с памятниками и экосистемой на берегу реки.
Он посоветовал Тханьоай сосредоточиться на разработке политики, направленной на поощрение и поддержку частных лиц, организаций и предприятий в разработке новых, экологически чистых и устойчивых туристических продуктов, а также на расширении связей с памятниками и ремесленными деревнями для формирования культурно-исторических туров, экотуризма и сельского туризма.
Наряду с развитием системы инфраструктуры и созданием привлекательных и уникальных туристических продуктов, Тханьой должен повысить привлекательность инвестиций в местный туризм и продвигать свой имидж для посетителей, подчеркнул он.