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Ханойский район оптимизирует преимущества сельского и сельскохозяйственного туризма

Окраинный район Ханоя Тханьоай, богатый культурными ценностями и деревнями с традиционными ремеслами, в рамках усилий по полному использованию своих туристических преимуществ уделяет особое внимание развитию моделей сельскохозяйственного и сельского туризма. Тханьоай - земля талантов, где 46 академиков феодальной эпохи были удостоены чести в Ванмиеу (Храме литературы). Здесь находится 266 памятных объектов, в том числе 151 на национальном и городском уровнях.

Тханьоай обладает типичной красотой северной сельской местности с множеством старых деревень и уникальных деревень традиционных ремесел, что является благоприятным условием для развития туризма.

Заместитель председателя Народного комитета района Нгуен Кхань Бинь отметил, что, несмотря на большие преимущества, осведомленность местных жителей о развитии туризма остается скромной. В районе еще не определены ключевые туристические продукты, а также финансовые и кадровые ресурсы для развития отрасли.

Вице-президент Департамента туризма Ханоя Чан Чунг Хиеу отметил, что в городском плане развития туризма до 2020 г. с видением до 2030 г. Тханьоай расположен в туристическом поясе реки Дай и имеет сильные стороны в ремесленном и культурном туризме с памятниками и экосистемой на берегу реки.

Он посоветовал Тханьоай сосредоточиться на разработке политики, направленной на поощрение и поддержку частных лиц, организаций и предприятий в разработке новых, экологически чистых и устойчивых туристических продуктов, а также на расширении связей с памятниками и ремесленными деревнями для формирования культурно-исторических туров, экотуризма и сельского туризма.

Наряду с развитием системы инфраструктуры и созданием привлекательных и уникальных туристических продуктов, Тханьой должен повысить привлекательность инвестиций в местный туризм и продвигать свой имидж для посетителей, подчеркнул он.

ИЖВ/ВИА

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