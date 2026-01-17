НОВОСТИ
Ханойский метрополитен в прошлом году перевёз почти 21 миллион пассажиров, при этом выручка превысила запланированные показатели
Как сообщила компания Hanoi Metro на итоговой конференции, состоявшейся 14 января, объём пассажирских перевозок превысил 20,68 млн поездок, что на 7,13% больше годового плана.
Линия Катлинь – Хадонг (линия метро № 2), первая введённая в эксплуатацию в городе, обеспечила более 13,68 млн пассажиров, превысив целевой показатель на 7,4% и увеличившись на 15,3% по сравнению с уровнем 2024 года, сообщили в компании.
Выручка от продажи билетов превысила 143 млрд донгов (около 5,4 млн долларов США), что на 29,09% выше плана и позволило сократить бюджетные субсидии города на эксплуатацию более чем на 31 млрд донгов. Доходы только от линии Катлинь – Хадонг достигли почти 98 млрд донгов, превысив план на 26,6% и увеличившись почти на 29% в годовом выражении.