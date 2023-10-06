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Ханойские школьницы завоевали две золотые медали на Международной олимпиаде по прикладной химии

Школьницы Ла Тяу Зянг (12-го класса по химии 1) и Нгуен Фыонг Минь (11-го класса по химии 2) завоевали золотые медали, а школьник Фам Минь Куан (11-го класса по химии 2) получил серебро на Международной олимпиаде по прикладной химии 2023 года. Ханойские школьники завоевали две золотые и одну серебряную медали на Международной олимпиаде по прикладной химии 2023 года, которая прошла в Индонезии.

Опередив команды школьников из разных стран мира, сборная команда Вьетнама в составе школьников из специализированной школы «Ханой-Амстердам» добилась высоких результатов на конкурсе.

Школьницы Ла Тяу Зянг (12-го класса по химии 1) и Нгуен Фыонг Минь (11-го класса по химии 2) завоевали золотые медали, а школьник Фам Минь Куан (11-го класса по химии 2) получил серебро.

Директор специализированной школы «Ханой-Амстердам» Чан Тхюи Зыонг с радостью сказала, что сборная команда учащихся по естественнонаучным предметам всегда привлекает внимание и получает большую поддержку дирекции и учителей этой школы.

В последние годы, помимо международных олимпиад, на участие в которых школьники были зарегистрированы Министерством образования и подготовки кадров Вьетнама, а также Управлением образования и подготовки кадров города Ханой, специализированная школа «Ханой-Амстердам» поощряли своих учеников к участию в других конкурсах, которые проводятся различными ассоциациями.

«Наша школа всегда поддерживает участие своих учащихся в различных конкурсах с главной целью повышения уровня знаний. Благодаря комфортному настроению и страстному желанию блистать, ученики нашей школы добились замечательных успехов», - поделилась своими мыслями Чан Тхюи Зыонг.

Международная олимпиада по прикладной химии (IAChO) ежегодно проводится Индонезийской научной ассоциацией в целях повышения способностей школьников в области естественных наук, особенно химии.

В 2023 году Международная олимпиада по прикладной химии состоялась с 28 сентября по 1 октября в индонезийском городе Бандунг. По итогам двух отборочных туров Вьетнамская физическая ассоциация выбрала трех лучших школьников для участия в финальном туре данной международной олимпиады.

ВИА/ИЖВ

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