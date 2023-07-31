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Ханойские школьники завоевали золотые медали на Всемирной олимпиаде по креативности и изобретению 2023 г.
В первой группе Ле Там Чанг, Данг Дык Лыонг и Нгуен Мин Туань были удостоены Гран-при, высшей награды конкурса, за их “Исследование модели очистки воды, загрязненной тяжелыми металлами, с использованием фильтрующих материалов в сочетании с микроорганизмами в корневой системе”.
Победителями во второй группе стали Нгуен Ле Хоанг, Чан Жа Кхием и Ву Хонг Фук, которые были награждены за свой проект "Исследование по извлечению биологически активных веществ из листьев авокадо для приготовления пищевых добавок для пациентов с язвой желудка, вызванной Helicobacter pylori".
Тем временем Ле Туан Минь и Нгуен Бао Ви из третьей группы были удостоены специального приза Таиландского университета Чулалонгком за их проект “Исследование по изготовлению препаратов для переработки бытовых пластиковых отходов”. В рамках проекта были выделены штаммы микроорганизмов из кишечника восковых червей, которые поедают пластик, для создания препарата для обработки микропластиком.
WICO - ежегодный конкурс, проводимый Ассоциацией изобретателей Корейского университета (KUIA) и спонсируемый Национальным собранием Республики Корея. В этом году 12-й WICO проходил в РК с 27 по 29 июля, в нем приняли участие конкурсанты из 27 стран.
На конкурсе учащимся средних и старших классов школ по всему миру была предоставлена возможность представить свои инновации. Конкурс также способствовал развитию творческих идей, позволил получить новые знания, ускорил процесс творчества, улучшил навыки презентации и создал глобальную сеть.