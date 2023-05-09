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НОВОСТИ

Ханойские учащиеся завоевали медали на Pangea Math World 2023

Все семь учащихся из Ханоя, принимавших участие в Pangea Math World (PMW) 2023 в Берлине, Германия, завоевали медали, в том числе пять золотых и две серебряные. Все семь учащихся из Ханоя, принимавших участие в Pangea Math World (PMW) 2023 в Берлине, Германия, завоевали медали, в том числе пять золотых и две серебряные.

Золотыми медалистами стали Чан Тхе Фук и Нгуен Туан Минь из средней школы Хоанг Хоа Тхам, а также Нгуен Тхай Зыонг, Лыонг Минь Нам и Ле Тхань Хай из средней школы Жангво.

Серебряные медали получили Нгуен Дык Тхан из средней школы Жангво и Нгуен Май Чанг из средней школы Tханглонг.

Pangea MathWorld - это увлекательное и сложное соревнование, проводимое для учащихся начальной, средней и старшей школы.

Под девизом "Математика объединяет" Pangea Math World объединяет учащихся с разных континентов с разным социальным и образовательным происхождением, которые интересуются математикой и обладают талантом к этому предмету. Кроме того, это помогает мотивировать их и делиться своим опытом и удовольствием с другими.

Под девизом Pangea MathWorld объединяет студентов с разных континентов с разным социальным статусом и образованием, которые интересуются математикой и обладают талантом к этому предмету. Кроме того, это помогает мотивировать их и делиться своим опытом и удовольствиями с другими.

Основанный в 2007 году, PMW привлек к участию более трех миллионов учащихся из разных стран мира. В этом году конкурс проходил в Берлине с 5 по 8 мая.

ВИА/ИЖВ

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