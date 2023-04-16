Báo Ảnh Việt Nam

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Ханойская художественная программы приближает Вьетнам и Францию

Художественное представление, посвященное проходящей 12-й конференции по децентрализованному сотрудничеству Вьетнама и Франции, состоялось в пешеходных зонах ханойского района Хоанкием вечером 14 апреля. В рамках мероприятий, посвященных 50-летию двусторонних дипломатических отношений и 10-летию их стратегического партнерства, состоялись также два других мероприятия: пространство «Краски Вьетнама» и фестиваль «Прогулка по Франции».

Они несли послание о сотрудничестве, мире и развитии в будущее, сказал заместитель председателя Народного комитета Ханоя Нгуен Мань Куен на церемонии открытия.

Посол Франции во Вьетнаме Николя Уорнери отметил, что с сотнями павильонов и различными мероприятиями мероприятия продемонстрировали силу отношений Вьетнама и Франции.

После художественного представления, в котором приняли участие 150 художников, делегаты посетили стенды, рассказывающие о культуре, туризме и продуктах Вьетнама, а также о сотрудничестве между двумя странами, а также о французских ресторанах, отелях, сельском хозяйстве и продуктах питания.

Сотрудничество между вьетнамскими и французскими общинами восходит к 1990-м годам. Вышеупомянутая конференция проводится каждые два или три года с 1996 года по очереди во Вьетнаме и Франции. Это возможность для обеих сторон обсудить трудности, оценить результаты в двусторонних отношениях и предложить возможные решения для укрепления их партнерских отношений, тем самым укрепляя дипломатические отношения между двумя странами.

ИЖВ/ВИА

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