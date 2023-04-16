НОВОСТИ
Ханойская художественная программы приближает Вьетнам и Францию
Они несли послание о сотрудничестве, мире и развитии в будущее, сказал заместитель председателя Народного комитета Ханоя Нгуен Мань Куен на церемонии открытия.
Посол Франции во Вьетнаме Николя Уорнери отметил, что с сотнями павильонов и различными мероприятиями мероприятия продемонстрировали силу отношений Вьетнама и Франции.
После художественного представления, в котором приняли участие 150 художников, делегаты посетили стенды, рассказывающие о культуре, туризме и продуктах Вьетнама, а также о сотрудничестве между двумя странами, а также о французских ресторанах, отелях, сельском хозяйстве и продуктах питания.
Сотрудничество между вьетнамскими и французскими общинами восходит к 1990-м годам. Вышеупомянутая конференция проводится каждые два или три года с 1996 года по очереди во Вьетнаме и Франции. Это возможность для обеих сторон обсудить трудности, оценить результаты в двусторонних отношениях и предложить возможные решения для укрепления их партнерских отношений, тем самым укрепляя дипломатические отношения между двумя странами.