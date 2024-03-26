НОВОСТИ
Ханойская кухня: потенциал стать своеобразным продуктом культурной индустрии Вьетнама
Уже давно ханойская кухня считается культурным наследием, сочетающим в себе все материальные и духовные элементы, от ингредиентов, вкусов, искусства обработки до поведения и общения во время еды. Особенности ханойской кухни не только демонстрируют глубину культуры, но и обеспечивают социально-экономическую эффективность, помогая продвигать имидж Ханоя, привлекая в столицу местных и иностранных туристов.
Многие люди, приезжающие в Ханой, хотят насладиться кухней, особенно традиционными блюдами с богатой культурной самобытностью. Среди них такие знаменитые блюда как Фо, Нем Ханой, лапша с улитками, креветки в кляре Тэйхо, «чака» (жареная рыба), Ханойский суп с курицей и лапшой, (молоденький клейкий рис), кофе с яйцом...Если вы отправитесь в Старый квартал Ханоя вечером, вы увидите улицы, специализирующиеся на гастрономии такие, как: Тахиен, Мамай, Донгго, Донгсуан, Лыонг Нгок Куен, Тонг Зуй Тан, Ханг Кот... Они всегда переполнена туристами. Воспользовавшись этим преимуществом, Ханой сформировал множество гастрономических кварталов, способствующих развитию туризма.
В дополнение к гастрономическим улицам в Старом квартале есть также есть уличное пространство с ночной едой, объединенное с пешеходной улицей Даонгок - Нгуса, гастрономической улицей в районе Фу Тай Хо и ресторанами традиционной кухни.
В 2023 году в Ханое насчитывалось 48 из 103 ресторанов, отобранных Michelin Guide (самый знаменитый путеводитель по лучшим ресторанам мира), в том числе 3 ресторана с 1 звездой Мишлен. TripAdvisor назвал Ханой одним из 25 лучших гастрономических направлений в мире в 2022 году, а сам город занял 3-е место в списке 20 гастрономических направлений в 2023 году.
Доцент, доктор Фам Куинь Фыонг, заведующий кафедрой культурных индустрий и творчества на факультете междисциплинарных наук Ханойского национального университета, сказал: «в экосистеме культурных индустрий невозможно не упомянуть кухню, потому что это важный материальный и духовный культурный элемент в интерференции культуры и экономики.
Многие исследователи также считают, что продукты питания становятся конкурентным преимуществом и решающим фактором в процессе брендинга страны или туристического направления. Италия известна не только своим художественным наследием эпохи возрождения, но и тем, что является родиной знаменитой пиццы. Франция - это не только страна с богатой культурой и историей, но и колыбель классической кухни с технологиями обработки сыра. Китай славится своими четырьмя основными кулинарными школами: Гуандун, Шаньдун, Сычуань и Цзянсу.
На самом деле, Ханой тоже обладает большим потенциалом и преимуществами превращения гастрономии в продукт культурной индустрии, ведь ранее ханойская кухня уже была использована в целях развития культурной индустрии, но на ранних стадиях формирования, без конкретного, системного плана.
Однако в 2022 году городской партийный комитет Ханоя издал резолюцию № 09-NQ/TU от 22 февраля 2022 года о «Развитии культурной индустрии в столице в период 2021-2025 годов, с ориентацией на 2030 год, с видением до 2045 года», определяющее кухню как одну из областей, богатых потенциалом и преимуществами культурной индустрии столицы.
Директор Департамента культуры и спорта Ханоя До Динь Хонг подтвердил важность осведомленности в позиционировании, разработке планов использования и инвестирования в кулинарное развитие достойным образом.
«Существует множество кулинарных конкурсов, но они проводятся только в форме игровых шоу и пока не создали значительной культурной ценности для развития. Ханою необходимо использовать квинтэссенцию ханойской кухни и превратить ее в ценный продукт культурной индустрии.», - До Динь Хонг, директор Департамента культуры и спорта Ханоя.
На сегодняшний день Ханой организовал множество мероприятий, направленных на использование и популяризацию кулинарных культурных ценностей среди местных и иностранных гостей. Город знакомит с ханойской кухней, поддерживая тему «квинтэссенция вьетнамской кухни», которая проводится ежегодно, объединяя профессиональные ассоциации, ремесленников, предприятия, гастрономические заведения, знакомя с деликатесами Ханоя и всей страны. Ханойский фестиваль гастрономической культуры проводится ежегодно в честь, сохранения и популяризации культурной ценности традиционной кухни Ханоя, создания и эффективного использования бренда культуры, кухни и туризма. Однако подобные мероприятия остановились на уровне популяризации гастрономической культуры и их недостаточно для того, чтобы вывести ханойскую кухню на более высокий уровень.
Ориентированные на развитие туризма в Ханое к 2030 году, продукты общественного питания будут разнообразными, с акцентом на уникальные виды и будут проводиться в таких местах, как ночные гастрономические улицы, деревни; а для удовлетворения потребностей людей и туристов как внутри страны, так и за рубежом будут созданы специальные системы для ресторанов. Департамент туризма Ханоя намерен составить карту гастрономических туров, чтобы посетители могли самостоятельно исследовать и пробовать блюда.
Доцент, доктор Нгуен Тхи Ань Куен из Ханойского университета культуры, сказал, что столице необходимо разработать стратегии и планы по продвижению кулинарной культуры, связанной с развитием культурных индустрий. «Город должен планировать и инвестировать в создание гастрономических туров, продуктов кулинарной культуры; определять целевые туристические рынки для создания подходящих и эффективных рекламных акций. Ханою также следует организовывать мероприятия по обмену опытом, внутреннее и международное сотрудничество в области кулинарной культуры; проводить политику поддержки и развития экосистемы стартапов, особенно в области кулинарной культуры», - доктор Нгуен Тхи Ань Куен.
Ханой издавна славится как место для гурманов, поэтому кухня здесь обладает уникальными особенностями, которые редко встретишь где-либо еще. Чтобы превратить уникальные качества и особенности ханойской кухни в ценный и выгодный культурный продукт Вьетнама, столичным политикам и правительству необходимо провести исследования и инвестировать уже сейчас.