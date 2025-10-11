НОВОСТИ
Ханойская конвенция – свидетельство активного вклада и усилий Вьетнама в продвижение верховенства права в киберпространстве
Как сообщает корреспондент ВИА из Нью-Йорка, в ходе заседания Заместитель Генерального секретаря ООН Амина Дж. Мохаммед и представители многих стран подтвердили, что верховенство права является ключевой ценностью и сквозным принципом, закреплённым в Уставе и во всей деятельности ООН с момента её основания. За 80 лет своего существования ООН сыграла центральную роль в процессе кодификации и прогрессивного развития международного права, создав основу для поддержания мира, безопасности и международного правопорядка. Организация сопровождала государства-члены в урегулировании конфликтов, построении мира, обеспечении справедливости в постконфликтных ситуациях, содействовала реформам судебных систем и совершенствованию законодательства, продвижению доступа к правосудию, борьбе с преступностью и терроризмом, тем самым внося вклад в сохранение мира, стабильности и создание условий для устойчивого развития.
В условиях сложной международной политической обстановки руководство ООН и большинство делегатов призвали все страны объединить усилия по защите верховенства права — основы многосторонности — через конкретные действия как на международных форумах, так и на региональном и национальном уровнях.
Выступая на заседании, Постоянный представитель Вьетнама при ООН, посол До Хунг Вьет подчеркнул, что уважение, соблюдение и строгое исполнение норм международного права является корнем мира, безопасности и устойчивого глобального развития. Посол отметил незаменимую роль ООН в формировании современной системы международного права и приветствовал недавние достижения в укреплении глобальной правовой основы, в частности: скорое вступление в силу Соглашения о биоразнообразии в районах за пределами национальной юрисдикции (BBNJ), принятие Конвенции ООН о киберпреступности, подписание которой состоится в октябре 2025 года в Ханое, а также начало переговоров по Конвенции о международном налоговом сотрудничестве и подготовку новых правовых документов о преступлениях против человечности и защите людей в условиях природных катастроф.
Глава вьетнамской делегации также сообщил, что Вьетнам в последние годы активно участвует в деятельности различных правовых органов и международных переговорных процессов, внося конструктивный вклад в разработку упомянутых документов. Проведение в Ханое 25–26 октября текущего года церемонии открытия для подписания Конвенции ООН против киберпреступности (Ханойской конвенции) является ярким свидетельством усилий Вьетнама по продвижению верховенства права в киберпространстве и совместного поиска с международным сообществом решений для новых глобальных вызовов.