НОВОСТИ

Ханойская конвенция: укрепление роли Вьетнама как нейтрального координатора и моста глобального управления

Проведение в Ханое церемонии открытия для подписания Конвенции ООН против киберпреступности (Ханойская конвенция) стало важным шагом, укрепившим позиции Вьетнама в качестве нейтрального координатора и «страны-моста» в системе глобального управления. Это событие продемонстрировало зрелость и политическую выдержку Вьетнама.
  Магистр Тхонг Менгдавид. Фото: ВИА  

Такое мнение высказал магистр Тхонг Менгдавид, геополитический аналитик и эксперт по международным вопросам Института международных исследований и государственной политики (IISPP) при Королевском университете Пномпеня (RUPP), в интервью корреспонденту ВИА в Пномпене накануне церемонии открытия подписания Ханойской конвенции, которая состоится 25–26 октября в Ханое.

По словам Тхонг Менгдави́да, Ханойская конвенция против киберпреступности отражает твёрдую приверженность Вьетнама продвижению глобальных решений по созданию международно-правовых механизмов и институтов, а также объединению государств в совместных усилиях по борьбе с киберпреступностью — глобальной проблемой, решение которой возможно лишь на основе многосторонности и уважения международного права. По его мнению, этот документ имеет стратегическое значение как с правовой, так и с геополитической точки зрения для Вьетнама, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и международного сообщества в целом. Более того, Ханойская конвенция имеет особую важность для стран, страдающих от последствий киберпреступлений, а также для тех, кто ведёт активную борьбу с этим видом высокотехнологичной преступности.

Камбоджийский эксперт отметил, что основное содержание Ханойской конвенции сосредоточено на вопросах правоприменения. Среди ключевых положений особое внимание уделяется созданию гармоничной международной среды для сотрудничества, обмену информацией и доказательствами, связанными с онлайн-мошенничеством, а также мерам по привлечению к ответственности киберпреступников. Наряду с этим, Ханойская конвенция играет роль правового фундамента для цифрового трансграничного сотрудничества под эгидой ООН, совершенствуя международно-правовую базу в сферах борьбы с терроризмом, отмыванием денег и торговлей людьми.

По мнению Тхонг Менгдави́да, проведение во Вьетнаме церемонии открытия подписания Конвенции ООН против киберпреступности демонстрирует усилия и потенциал страны в продвижении международных механизмов, подчёркивает лидерскую роль Вьетнама в цифровой сфере, его способность совершенствовать законодательство и цифровую инфраструктуру, а также укреплять взаимосвязь между безопасностью и экономикой.

Кроме того, исследователь из IISPP подчеркнул, что проведение церемонии подписания Ханойской конвенции повысило международный статус Вьетнама как нейтрального координатора и «страны-моста» в глобальном управлении, что отражает зрелость и политическую устойчивость Вьетнама. «Это показывает имя и авторитет Вьетнама как государства, уважающего международное право и продвигающего глобальное сотрудничество на основе многосторонности», — отметил он.

Помимо этого, камбоджийский эксперт считает, что Ханойская конвенция способствует международной поддержке Вьетнама в вопросах укрепления законодательства в сфере кибербезопасности, улучшения механизмов мониторинга и контроля цифровых данных, модернизации институтов кибербезопасности, а также поддержания легитимности действий Вьетнама по борьбе с киберпреступностью. Для региона АСЕАН конвенция может ускорить процесс юридической интеграции, в частности, в выработке понятий и определений киберпреступлений, обмене доказательствами между странами региона и развитии правового сотрудничества.

В этом контексте Тхонг Менгдавид выразил надежду, что страны Юго-Восточной Азии смогут использовать предстоящий форум в Ханое как возможность для установления рамочных стандартов и совершенствования общей системы кибербезопасности региона. Он подчеркнул, что такие усилия не только укрепят центральную роль АСЕАН в формировании цифровых норм в Индо-Тихоокеанском регионе, но и повысят эффективность сотрудничества в борьбе с киберпреступностью, укрепят доверие инвесторов, а также создадут условия для безопасного и устойчивого развития трансграничной электронной коммерции, финтеха и цифровой торговли в регионе АСЕАН.

ВИА/ИЖВ

