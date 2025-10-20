НОВОСТИ
Ханойская конвенция создает глобальную правовую основу для борьбы с киберпреступностью
Это событие имеет особое значение, так как название Ханоя (Вьетнам) будет увековечено в глобальном правовом документе — Ханойской конвенции против киберпреступности. Конвенция вызывает большой интерес у многих стран, поскольку киберугрозы ставят под угрозу безопасность и стабильность на национальном и международном уровнях.
Государства мира объединятся в выполнении обязательств по борьбе с преступностью. Это необходимое условие цифровой эпохи, когда ни одна страна не может справиться с угрозами в одиночку.
Подписание Ханойской конвенции стало результатом длительного процесса и отражает активную роль Вьетнама в борьбе с преступностью в целом и с киберпреступностью в частности, а также участие страны в обсуждении и разработке содержания Конвенции за последние 5 лет. Кроме того, это признание заслуг, вклада и авторитета Вьетнама, учитывая выбор ООН именно Ханоя местом подписания конвенции.
Это событие также имеет широкое общественное значение: оно способствует повышению осведомленности граждан в области кибербезопасности, помогает им самостоятельно защищаться от киберугроз, приобретать знания для безопасного и здорового участия в цифровой среде, а также открывает возможности для Вьетнама по созданию независимой отрасли кибербезопасности и постепенному выходу на мировой рынок.
Благодаря подписанию Конвенции Вьетнам получит больше возможностей для международного сотрудничества, обмена информацией, передачи цифровых носителей данных и электронных доказательств, проведения обучения и повышения квалификации; а также сможет активнее участвовать в глобальных мероприятиях по борьбе с киберпреступностью.
По словам полковника Чьеу Мань Тунга, участие в подписании Ханойской конвенции о киберпреступности позволит многим странам наладить реальное международное сотрудничество в борьбе с преступностью. Стороны получат юридическую основу для взаимодействия правоохранительных органов, включая передачу дел, документов, доказательств и особенно электронных данных, необходимых для расследования и судебного разбирательства. Кроме того, будет проще координировать действия по задержанию и экстрадиции преступников, использующих территорию одной страны для совершения киберпреступлений, направленных против другой страны.
Это особенно важно и необходимо, поскольку киберпреступность не имеет границ — преступники могут использовать инфраструктуру одной страны для атак на другую. Поэтому Ханойская конвенция станет основой для эффективной борьбы с этим видом преступности в будущем.