НОВОСТИ

Ханойская конвенция создает глобальную правовую основу для борьбы с киберпреступностью

Подписание Ханойской конвенции против киберпреступности стало важным поворотным моментом в международном сотрудничестве, направленном на обеспечение глобальной кибербезопасности. В кулуарах Студенческого конкурса по кибербезопасности 2025 года корреспондент газеты «Новости и Народ» побеседовали с полковником Чьеу Мань Тунгом, заместителем начальника Управления кибербезопасности и борьбы с преступлениями, связанными с высокими технологиями (Министерство общественной безопасности Вьетнама).
Полковник Чьеу Мань Тунг, заместитель начальника Управлеия кибербезопасности и борьбы с преступлениями, связанными с использованием высоких технологий (МОБ)
Полковник Чьеу Мань Тунг сообщил, что 25–26 октября Вьетнам примет Генерального секретаря ООН, представителей более 100 стран и территорий, а также около 100 организаций, учреждений и журналистов, которые станут свидетелями церемонии открытия подписания Конвенции ООН против киберпреступности в Ханое.

Это событие имеет особое значение, так как название Ханоя (Вьетнам) будет увековечено в глобальном правовом документе — Ханойской конвенции против киберпреступности. Конвенция вызывает большой интерес у многих стран, поскольку киберугрозы ставят под угрозу безопасность и стабильность на национальном и международном уровнях.

Государства мира объединятся в выполнении обязательств по борьбе с преступностью. Это необходимое условие цифровой эпохи, когда ни одна страна не может справиться с угрозами в одиночку.

Подписание Ханойской конвенции стало результатом длительного процесса и отражает активную роль Вьетнама в борьбе с преступностью в целом и с киберпреступностью в частности, а также участие страны в обсуждении и разработке содержания Конвенции за последние 5 лет. Кроме того, это признание заслуг, вклада и авторитета Вьетнама, учитывая выбор ООН именно Ханоя местом подписания конвенции.

Это событие также имеет широкое общественное значение: оно способствует повышению осведомленности граждан в области кибербезопасности, помогает им самостоятельно защищаться от киберугроз, приобретать знания для безопасного и здорового участия в цифровой среде, а также открывает возможности для Вьетнама по созданию независимой отрасли кибербезопасности и постепенному выходу на мировой рынок.

Благодаря подписанию Конвенции Вьетнам получит больше возможностей для международного сотрудничества, обмена информацией, передачи цифровых носителей данных и электронных доказательств, проведения обучения и повышения квалификации; а также сможет активнее участвовать в глобальных мероприятиях по борьбе с киберпреступностью.

По словам полковника Чьеу Мань Тунга, участие в подписании Ханойской конвенции о киберпреступности позволит многим странам наладить реальное международное сотрудничество в борьбе с преступностью. Стороны получат юридическую основу для взаимодействия правоохранительных органов, включая передачу дел, документов, доказательств и особенно электронных данных, необходимых для расследования и судебного разбирательства. Кроме того, будет проще координировать действия по задержанию и экстрадиции преступников, использующих территорию одной страны для совершения киберпреступлений, направленных против другой страны.

Это особенно важно и необходимо, поскольку киберпреступность не имеет границ — преступники могут использовать инфраструктуру одной страны для атак на другую. Поэтому Ханойская конвенция станет основой для эффективной борьбы с этим видом преступности в будущем.

ВИА/ИЖВ

