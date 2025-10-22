Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Ханойская конвенция: поворотный момент, отмеченный позитивной ролью Вьетнама

Вьетнам был выбран местом проведения Церемонии открытия для подписания Ханойской конвенции благодаря своей активной роли в процессе разработки документа, а также прочной правовой базе, закреплённой в Законе о кибербезопасности 2018 года.
  Иллюстративное фото. Источник: Mobile Europe  
В преддверии церемонии подписания Конвенции ООН о борьбе с киберпреступностью (Ханойская конвенция), которая пройдёт 25–26 октября, корреспондент ВИА во Нью-Дели взял интервью у Судханшу Миттала, директора по техническим решениям Ассоциации национальных компаний программного обеспечения и услуг Индии (Nasscom), о достижениях Индии в сфере кибербезопасности и растущей роли Вьетнама в продвижении регионального и глобального сотрудничества в этой области.

Господин Миттал отметил, что киберпреступность уже давно вышла за рамки деятельности отдельных лиц, движимых корыстными мотивами. Бурное развитие цифровой экономики создаёт благоприятную среду для этого вида преступлений.

По его словам, среди наиболее заметных угроз сегодня можно выделить: финансовое мошенничество, направленное на системы мгновенных платежей; социальную инженериию, включая так называемый digital arrest — случаи, когда преступники выдают себя за представителей правоохранительных органов и вымогают деньги; вымогательские атаки с использованием вредоносного ПО, действующие на транснациональном уровне; атаки на критически важную инфраструктуру; взломы цепочек поставок компаний; а также использование искусственного интеллекта (ИИ) для создания дезинформации и «глубоких фейков», способных повлиять на выборы и общественное мнение.

Оценивая экономические и социальные последствия, Миттал подчеркнул, что киберпреступность наносит прямой финансовый ущерб, нарушает производственные и деловые процессы, подрывает доверие к компаниям и ведёт к росту юридических и затрат на обеспечение безопасности.

С социальной точки зрения, по его словам, кибератаки подрывают доверие граждан к цифровой среде, особенно среди пожилых людей и уязвимых групп населения; вызывают стресс и тревогу, особенно когда атакам подвергаются такие важные секторы, как энергетика, здравоохранение и телекоммуникации.

Говоря о опыте обеспечения кибербезопасности, Миттал отметил, что Индия построила прочную правовую основу и механизм тесного взаимодействия между государственными структурами и частным сектором.

Кроме того, он подчеркнул важность государственно-частного партнёрства, в рамках которого правительство взаимодействует с Nasscom и Советом по защите данных Индии (DSCI) для формирования безопасной цифровой экосистемы и стимулирования инноваций.

Комментируя значение Ханойской конвенции ООН о борьбе с киберпреступностью, Миттал отметил, что это первый глобальный договор ООН в этой сфере за почти два десятилетия, направленный на гармонизацию национального законодательства, укрепление трансграничного сотрудничества в расследованиях, обмен электронными доказательствами, а также оказание правовой и технической помощи между странами.

По его мнению, конвенция откроет значительные возможности для таких стран, как Индия, в укреплении международного сотрудничества, повышении потенциала и совершенствовании правовой базы.

Особо он подчеркнул, что Вьетнам был выбран местом проведения церемонии подписания Ханойской конвенции благодаря своей активной роли в процессе её разработки, прочной правовой базе, подтверждённой Законом о кибербезопасности 2018 года, высокой эффективности правоприменения и наличию квалифицированных специалистов.

Миттал отметил, что Вьетнам входит в двадцатку ведущих стран мира по Глобальному индексу кибербезопасности (GCI) 2024 года, при этом уровень вовлечённости населения в цифровое пространство превышает 80%.

По его словам, все эти факторы сделали Вьетнам «яркой точкой» и идеальной площадкой для проведения этого судьбоносного события ООН.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам посетил Университет Аалто и встретился со вьетнамскими студентами, обучающимися в Финляндии

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам посетил Университет Аалто и встретился со вьетнамскими студентами, обучающимися в Финляндии

В рамках официального визита в Финляндию днём 22 октября (по местному времени) Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам и сопровождающая его высокопоставленная делегация Вьетнама посетили Университет Аалто.
ПОДРОБНЕЕ

Top