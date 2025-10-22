НОВОСТИ
Ханойская конвенция: поворотный момент, отмеченный позитивной ролью Вьетнама
Господин Миттал отметил, что киберпреступность уже давно вышла за рамки деятельности отдельных лиц, движимых корыстными мотивами. Бурное развитие цифровой экономики создаёт благоприятную среду для этого вида преступлений.
По его словам, среди наиболее заметных угроз сегодня можно выделить: финансовое мошенничество, направленное на системы мгновенных платежей; социальную инженериию, включая так называемый digital arrest — случаи, когда преступники выдают себя за представителей правоохранительных органов и вымогают деньги; вымогательские атаки с использованием вредоносного ПО, действующие на транснациональном уровне; атаки на критически важную инфраструктуру; взломы цепочек поставок компаний; а также использование искусственного интеллекта (ИИ) для создания дезинформации и «глубоких фейков», способных повлиять на выборы и общественное мнение.
Оценивая экономические и социальные последствия, Миттал подчеркнул, что киберпреступность наносит прямой финансовый ущерб, нарушает производственные и деловые процессы, подрывает доверие к компаниям и ведёт к росту юридических и затрат на обеспечение безопасности.
С социальной точки зрения, по его словам, кибератаки подрывают доверие граждан к цифровой среде, особенно среди пожилых людей и уязвимых групп населения; вызывают стресс и тревогу, особенно когда атакам подвергаются такие важные секторы, как энергетика, здравоохранение и телекоммуникации.
Говоря о опыте обеспечения кибербезопасности, Миттал отметил, что Индия построила прочную правовую основу и механизм тесного взаимодействия между государственными структурами и частным сектором.
Кроме того, он подчеркнул важность государственно-частного партнёрства, в рамках которого правительство взаимодействует с Nasscom и Советом по защите данных Индии (DSCI) для формирования безопасной цифровой экосистемы и стимулирования инноваций.
Комментируя значение Ханойской конвенции ООН о борьбе с киберпреступностью, Миттал отметил, что это первый глобальный договор ООН в этой сфере за почти два десятилетия, направленный на гармонизацию национального законодательства, укрепление трансграничного сотрудничества в расследованиях, обмен электронными доказательствами, а также оказание правовой и технической помощи между странами.
По его мнению, конвенция откроет значительные возможности для таких стран, как Индия, в укреплении международного сотрудничества, повышении потенциала и совершенствовании правовой базы.
Особо он подчеркнул, что Вьетнам был выбран местом проведения церемонии подписания Ханойской конвенции благодаря своей активной роли в процессе её разработки, прочной правовой базе, подтверждённой Законом о кибербезопасности 2018 года, высокой эффективности правоприменения и наличию квалифицированных специалистов.
Миттал отметил, что Вьетнам входит в двадцатку ведущих стран мира по Глобальному индексу кибербезопасности (GCI) 2024 года, при этом уровень вовлечённости населения в цифровое пространство превышает 80%.
По его словам, все эти факторы сделали Вьетнам «яркой точкой» и идеальной площадкой для проведения этого судьбоносного события ООН.