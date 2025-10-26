НОВОСТИ
Ханойская конвенция: Министерство общественной безопасности Вьетнама активизирует международное сотрудничество
Стороны договорились далее исполнять подписанные документы, наращивать обмен информацией и совместные расследования по делам о наркотиках, терроризме, торговле людьми и преступлениях в сфере высоких технологий, а также расширять сотрудничество в области кибербезопасности, задействуя механизмы Ханойской конвенции для обмена электронными доказательствами и координации международных расследований. Паулу Шашине выразил уверенность, что взаимодействие двух ведомств будет становиться всё более предметным и эффективным.
На встрече с директором Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики Али Нагиевым министр высоко оценил двустороннее сотрудничество, особенно после установления стратегического партнёрства и достигнутых договорённостей по итогам визита в Баку в мае 2025 года.
Стороны подтвердили нацеленность на практическую реализацию подписанных соглашений, активизацию обменов делегациями и информацией, координацию действий по борьбе с транснациональной преступностью, терроризмом, наркотиками, торговлей людьми и киберпреступностью, а также развитие сотрудничества в подготовке кадров правоохранительных органов и взаимную поддержку на международных площадках. Сразу после встречи было подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности — важная правовая основа для углубления координации по обеспечению национальной безопасности двух стран.
На переговорах с заместителем министра иностранных дел Ирана по консульским делам, вопросам парламента и иранцев за рубежом Вахидом Джалалзаде Лыонг Там Куанг подчеркнул, что более полувека отношения Вьетнам – Иран строятся на взаимном уважении, дружбе и всеобъемлющем сотрудничестве. Вьетнам предложил активизировать совместную борьбу с транснациональной преступностью, прежде всего в сфере кибербезопасности, а также развивать индустрию безопасности и передачу технологий в интересах обеспечения национальной безопасности.
Вахид Джалалзаде выразил уверенность, что Ханойская конвенция открывает новую рамку взаимодействия на основе равноправного диалога, устойчивого развития и уважения международного права, и подтвердил готовность Ирана сотрудничать с Вьетнамом и международным сообществом ради эффективной реализации обязательств по противодействию киберпреступности.
Принимая министра юстиции и конституционных дел Южно-Африканской Республики Ммамилоко Т. Кубай, Лыонг Там Куанг отметил добрые отношения между двумя странами с 1993 года, особенно в политике, экономике, сфере безопасности и права. Стороны уже тесно координируют действия по делам о преступлениях против окружающей среды и незаконной торговле дикой фауной и активно ведут переговоры по соглашениям об экстрадиции, передаче осуждённых и сотрудничеству в борьбе с преступностью.
Министерства договорились ускорить подготовку и подписание правовых документов, расширить обмен информацией, опытом расследований, практикой экстрадиции и розыска, а также активизировать подготовку кадров по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий. По словам Ммамилоко Т. Кубай, церемония открытия для подписания Ханойской конвенции является поворотным моментом, открывающим новую главу сотрудничества между ведомствами в интересах мира, стабильности и процветания двух народов.
На встрече с председателем и генеральным директором корпорации Ericsson по региону Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Мьянма Ритой Микбель министр отметил, что визит подтверждает заинтересованность шведского бизнеса в цифровой трансформации и технологическом развитии во Вьетнаме. Министерство придаёт большое значение сотрудничеству с авторитетными международными партнёрами в сфере высоких технологий — прежде всего в областях безопасности, ИИ и связи нового поколения.
Стороны договорились совместно изучать и развивать ИИ-решения для защиты инфраструктуры 5G/6G, строить надёжную цифровую экосистему данных и суверенный центр данных ИИ во Вьетнаме. Министр предложил Ericsson содействовать передаче технологий производства современного телекоммуникационного оборудования, поддержке в подготовке высококвалифицированных технических кадров и исследованию приложений ИИ в управлении сетями.