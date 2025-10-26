Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Ханойская конвенция: ключевая роль Вьетнама в многостороннем сотрудничестве

Проведение Вьетнамом Церемонии подписания и конференции высокого уровня Конвенции Организации Объединённых Наций (ООН) против киберпреступности, также известной как Ханойская конвенция, 25–26 октября, получило широкое освещение в зарубежных средствах массовой информации, включая Синьхуа, AFP и Reuters.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время пресс-брифинга, состоявшегося в рамках церемонии подписания. Фото: ВИА  
По данным китайского агентства «Синьхуа», мероприятие, проходившее под девизом «Борьба с киберпреступностью – совместная ответственность - обеспечивая наше будущее», объединило Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, а также руководителей и высокопоставленных представителей примерно 110 стран и многочисленных международных организаций.

Выступая на церемонии открытия высокого уровня, Президент Вьетнама Лыонг Кыонг отметил, что проведение церемонии подписания во Вьетнаме и тот факт, что Вьетнам стал первой страной, подписавшей Ханойскую конвенцию, демонстрируют твёрдую приверженность страны верховенству права и полному выполнению международных обязательств, способствуя укреплению глобального правопорядка в киберпространстве.
Агентство также процитировало Генерального секретаря ООН, подчеркнувшего, что истинная сила конвенции заключается в превращении подписанных обязательств в реальные действия.

По его словам, через Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC), Секретариат Конвенции и Юридическое управление ООН, Организация Объединённых Наций будет помогать странам вводить договор в действие, наращивать потенциал, усиливать возможности расследований и углублять трансграничное сотрудничество.

Между тем, французское агентство AFP назвало Ханойскую конвенцию первой в мире глобальной правовой рамкой, призванной укрепить международное сотрудничество в борьбе с цифровыми преступлениями, от трансграничного мошенничества и отмывания денег до организованной киберпреступности.

AFP процитировало сообщение Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который отметил, что церемония подписания в Ханое является «важной вехой», но это лишь «начало пути».

По данным британского агентства Reuters, Ханойская конвенция представляет собой беспрецедентный шаг со стороны ООН, направленный на то, чтобы помочь странам оперативнее и эффективнее реагировать на киберпреступность, которая ежегодно наносит мировой экономике ущерб на триллионы долларов.

Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC), возглавлявшее переговоры по документу, заявило, что в соглашение включены положения о защите прав человека, а также возможность для государств отказывать в сотрудничестве, если запрашиваемые меры противоречат международному праву, сообщает Reuters.

ИЖВ/ВИА

Премьер-министр Малайзии провёл церемонию приветствия премьер-министра Фам Минь Тьиня и глав делегаций, участвующих в 47-м саммите АСЕАН

Премьер-министр Малайзии провёл церемонию приветствия премьер-министра Фам Минь Тьиня и глав делегаций, участвующих в 47-м саммите АСЕАН

47-й саммит АСЕАН, проходящий с 26 по 28 октября, включает около двадцати заседаний и мероприятий на высшем уровне.
