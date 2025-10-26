НОВОСТИ
Ханойская конвенция: ключевая роль Вьетнама в многостороннем сотрудничестве
Выступая на церемонии открытия высокого уровня, Президент Вьетнама Лыонг Кыонг отметил, что проведение церемонии подписания во Вьетнаме и тот факт, что Вьетнам стал первой страной, подписавшей Ханойскую конвенцию, демонстрируют твёрдую приверженность страны верховенству права и полному выполнению международных обязательств, способствуя укреплению глобального правопорядка в киберпространстве.
Агентство также процитировало Генерального секретаря ООН, подчеркнувшего, что истинная сила конвенции заключается в превращении подписанных обязательств в реальные действия.
По его словам, через Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC), Секретариат Конвенции и Юридическое управление ООН, Организация Объединённых Наций будет помогать странам вводить договор в действие, наращивать потенциал, усиливать возможности расследований и углублять трансграничное сотрудничество.
Между тем, французское агентство AFP назвало Ханойскую конвенцию первой в мире глобальной правовой рамкой, призванной укрепить международное сотрудничество в борьбе с цифровыми преступлениями, от трансграничного мошенничества и отмывания денег до организованной киберпреступности.
AFP процитировало сообщение Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который отметил, что церемония подписания в Ханое является «важной вехой», но это лишь «начало пути».
По данным британского агентства Reuters, Ханойская конвенция представляет собой беспрецедентный шаг со стороны ООН, направленный на то, чтобы помочь странам оперативнее и эффективнее реагировать на киберпреступность, которая ежегодно наносит мировой экономике ущерб на триллионы долларов.
Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC), возглавлявшее переговоры по документу, заявило, что в соглашение включены положения о защите прав человека, а также возможность для государств отказывать в сотрудничестве, если запрашиваемые меры противоречат международному праву, сообщает Reuters.