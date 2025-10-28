НОВОСТИ
Ханойская конвенция: Вьетнам подтверждает свою роль глобального моста в сотрудничестве по обеспечению кибербезопасности
Маниш Кумар Сингх назвал выбор Вьетнама в качестве страны-хозяйки церемонии подписания исторической вехой в дипломатической деятельности и технологическом развитии страны, отметив, что это отражает доверие международного сообщества к возрастающей роли Вьетнама как ответственного партнёра в глобальной цифровой экосистеме.
По его словам, церемония подписания Ханойской конвенции не только укрепляет имидж Вьетнама как надёжного участника многосторонних отношений, но и демонстрирует его решительную приверженность совместным усилиям по решению одной из наиболее острых нетрадиционных угроз мировой безопасности - киберпреступности.
Он отметил, что Вьетнам сегодня занимает выгодное положение, чтобы стать мостом между развитыми и развивающимися странами в деле построения более безопасного и инклюзивного киберпространства.
Эксперт высоко оценил профессиональную организацию мероприятия, в ходе которого более 70 стран подписали Конвенцию в течение двух дней.
По его словам, это событие стало важным шагом в глобальном сотрудничестве по обеспечению кибербезопасности и дополняет существующие рамки, такие как Будапештская конвенция, которая во многом схожа, но не отражает в достаточной степени голос развивающихся стран.
Для того чтобы Ханойская конвенция принесла долгосрочные результаты, Маниш Кумар Сингх выделил три ключевых фактора: Формирование трансграничного доверия, которое позволит новым правовым рамкам сохранять уважение к конфиденциальности пользовательских данных; Повышение осведомлённости населения, поскольку именно отдельные граждане являются первой линией защиты от киберугроз, а образование в сфере кибербезопасности должно стать частью школьных программ; Поощрение участия частного сектора и стартапов наряду с государственными структурами.
Он также отметил, что такие новые технологии, как искусственный интеллект (ИИ), блокчейн и квантовые вычисления, несут как возможности, так и вызовы, подчеркнув, что главное - это ответственное использование технологий и укрепление международного сотрудничества в области исследований и управления в киберсфере.
По мнению Маниш Кумар Сингха, Ханойская конвенция предоставляет странам уникальную возможность совместно противостоять киберугрозам путём выработки общих юридических определений, установления единых стандартов обмена цифровыми доказательствами и создания механизмов трансграничного взаимодействия.
По его словам, для развивающихся стран, таких как Вьетнам и Индия, Ханойская конвенция открывает доступ к ресурсам для наращивания потенциала, обмену техническим опытом и коллективными знаниями. Такое сотрудничество поможет сократить правовые разрывы, укрепить взаимное доверие и заложить основу для более безопасной и совместной цифровой экосистемы.
Говоря о сотрудничестве между Вьетнамом и Индией в сфере предупреждения и борьбы с киберпреступностью, Сингх отметил растущее взаимодействие в области кибербезопасности в рамках всеобъемлющего стратегического партнёрства Вьетнам – Индия, подчеркнув, что обе страны могут далее укреплять сотрудничество в подготовке специалистов по цифровой криминалистике, защите данных и расследованию киберпреступлений. Он также указал на потенциал координации усилий двух стран по формированию региональных норм кибербезопасности через механизмы АСЕАН и другие многосторонние форумы, что будет способствовать созданию безопасного и устойчивого цифрового пространства в Индо-Тихоокеанском регионе.
Эксперт также предложил активизировать академические обмены и партнёрство между государственным и частным секторами Вьетнама и Индии, что позволит повысить их совместный потенциал в противодействии новым киберугрозам.