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Ханам и Республика Корея сотрудничают в развитии умных городских районов и высокотехнологичных зон
KIND, как основное подразделение по реализации, будет мобилизовывать финансовые и технические ресурсы для разработки планов и предоставлять регулярную информацию о прогрессе и результатах для соответствующих заинтересованных сторон.
Кроме того, компания будет поддерживать провинцию Ханам в привлечении инвесторов из Республики Корея (РК) для реализации поставленных целей.
Президент и генеральный директор KIND Ли Кан Хун отметил опыт KIND в области планирования и развития городской инфраструктуры. Он сказал, что корпорация реализует множество проектов во Вьетнаме.
Председатель Народного комитета провинции Ханам Чыонг Куок Хи отметил, что провинция прилагает усилия для привлечения инвестиций в социально-экономическое развитие, особенно в развитие умных городов и высокотехнологичных зон.
Чыонг Куок Хи попросил KIND тесно координировать свои действия с департаментами, секторами и населенными пунктами провинции Ханам для эффективной реализации согласованных условий сотрудничества