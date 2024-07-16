Ханам и Республика Корея сотрудничают в развитии умных городских районов и высокотехнологичных зон

Председатель Народного комитета провинции Ханам Чыонг Куок Хи выступает на церемонии подписания меморандума о взаимопонимании. Фото: baohanam.com.vn

Соответственно, местные соответствующие подразделения будут предоставлять информацию и необходимые документы, проводить выезды на места и опросы, а также организовывать регулярные встречи для оценки прогресса и решения проблем, возникающих в ходе реализации проектов сотрудничества.KIND, как основное подразделение по реализации, будет мобилизовывать финансовые и технические ресурсы для разработки планов и предоставлять регулярную информацию о прогрессе и результатах для соответствующих заинтересованных сторон.Кроме того, компания будет поддерживать провинцию Ханам в привлечении инвесторов из Республики Корея (РК) для реализации поставленных целей.Президент и генеральный директор KIND Ли Кан Хун отметил опыт KIND в области планирования и развития городской инфраструктуры. Он сказал, что корпорация реализует множество проектов во Вьетнаме.Председатель Народного комитета провинции Ханам Чыонг Куок Хи отметил, что провинция прилагает усилия для привлечения инвестиций в социально-экономическое развитие, особенно в развитие умных городов и высокотехнологичных зон.