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НОВОСТИ

Ханам и Республика Корея сотрудничают в развитии умных городских районов и высокотехнологичных зон

Народный комитет провинции Ханам и Корейская корпорация зарубежного инфраструктурного и городского развития (KIND) 15 июля подписали меморандум о взаимопонимании (MoU) о создании стратегических рамок сотрудничества по проектам умных городов и высокотехнологичных зон в северной провинции.
Председатель Народного комитета провинции Ханам Чыонг Куок Хи выступает на церемонии подписания меморандума о взаимопонимании. Фото: baohanam.com.vn
Соответственно, местные соответствующие подразделения будут предоставлять информацию и необходимые документы, проводить выезды на места и опросы, а также организовывать регулярные встречи для оценки прогресса и решения проблем, возникающих в ходе реализации проектов сотрудничества.

KIND, как основное подразделение по реализации, будет мобилизовывать финансовые и технические ресурсы для разработки планов и предоставлять регулярную информацию о прогрессе и результатах для соответствующих заинтересованных сторон.

Кроме того, компания будет поддерживать провинцию Ханам в привлечении инвесторов из Республики Корея (РК) для реализации поставленных целей.

Президент и генеральный директор KIND Ли Кан Хун отметил опыт KIND в области планирования и развития городской инфраструктуры. Он сказал, что корпорация реализует множество проектов во Вьетнаме.

Председатель Народного комитета провинции Ханам Чыонг Куок Хи отметил, что провинция прилагает усилия для привлечения инвестиций в социально-экономическое развитие, особенно в развитие умных городов и высокотехнологичных зон.

Чыонг Куок Хи попросил KIND тесно координировать свои действия с департаментами, секторами и населенными пунктами провинции Ханам для эффективной реализации согласованных условий сотрудничества


ВИА/ИЖВ

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