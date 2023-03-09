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Хайфон стремится развивать больше ИП
По словам председателя муниципального народного комитета Нгуен Ван Тунга, Хайфон стремится продвигать три столпа экономического развития: промышленность и технологии, морской порт и логистика, туризм и торговля, особенно промышленное развитие современным, разумным и устойчивым к загрязнениям способом.
В этом районе уделяется особое внимание стремительному развитию индустриальных парков (ИП) и кластеров, которые играют решающую роль в социально-экономическом развитии города.
Глава Правления экономической зоны Хайфон (HEZA) Ле Чунг Кьен сообщил, что общий объем инвестиций в ИП и экономические зоны составляет 93% от капитала прямых иностранных инвестиций (ПИИ), вложенного в город.
В 2022 году более 81% ПИИ было вложено в 56 проектов, работающих в сфере высоких технологий, обрабатывающей и обрабатывающей промышленности. Предприятия, работающие в местных экономических и промышленных зонах, получили совокупный доход в размере 26,7 млрд. долл. США, внеся в местный бюджет 16,13 трлн. донгов (более 680 млн. долл. США) и создав рабочие места для более чем 195.000 работников.
По информации HEZA, Хайфон обладает экономической зоной Диньву– Катхай и 14 ИП, которые занимаются инвестициями в инфраструктуру, строительством и бизнесом общей площадью более 6.000 га.
В соответствии с программой действий Постоянного бюро муниципального партийного комитета, Хайфон планирует построить еще 15 ИП общей площадью более 6.200 га в период с 2021 по 2025 год.
Премьер-министр дал официальное одобрение на развитие инфраструктуры двух проектов ИП Суанкау и Тьентхань.
Министерство планирования и инвестиций работает над процедурами строительства 4 других, а именно Нам Чанг Кат, Тхуи Нгуен, Чанг Зуэ и Жанг Бьен.
Руководители муниципального народного комитета провели встречи с представителями HEZA, населенных пунктов и инвесторами ИП, чтобы рассмотреть трудности и препятствия, связанные с расчисткой земель и выделением капитала, и обсудить меры по ускорению развития ИП в Хайфоне.
Параллельно с развитием новых ИП муниципальные власти также сосредоточились на расширении существующих ИП и промышленных кластеров, создавая прочную основу для привлечения большего притока инвестиций, превращая Хайфон в один из ведущих населенных пунктов в области индустриализации и модернизации в стране в соответствии с Резолюцией Политбюро о строительстве и развитии Хайфона к 2030 году, с видением до 2045 года.