Хайфон сохраняет лидерство в региональном росте, демонстрируя вторые по темпам показатели ВРП

2025 год стал поворотным моментом в административной реформе, ознаменовавшись объединением города Хайфон и провинции Хайзыонг в новую административную единицу. Этот шаг расширил пространство для развития, оптимизировал ресурсы и объединил преимущества обеих территорий, сформировав крупный центр экономического роста с эффектом распространения на Север страны и в общенациональном масштабе.

Производство стальных рулонов для экспорта на предприятии JFE Shoji Hai Phong Steel Co. Ltd — компании с японскими инвестициями в промышленно-городском комплексе VSIP Хайфонг. (Фото: ВИА).

Несмотря на переплетение возможностей и вызовов, Хайфон сохранил высокие темпы роста, одновременно обеспечив стабильное функционирование административного аппарата. Благодаря скоординированным усилиям всей политической системы, бизнеса и жителей город продемонстрировал весомые результаты в расширении экономики, росте бюджетных поступлений, развитии производства и сферы услуг, привлечении инвестиций и обеспечении социальной защиты.

По данным городского статистического управления, в 2025 году валовой региональный продукт (ВРП) Хайфон увеличился примерно на 11,81% в годовом выражении. Хотя этот показатель оказался ниже целевого уровня в 12,35%, он позволил городу занять первое место среди городов центрального подчинения, второе место по стране и второе место в дельте Красной реки (после провинции Куангнинь с ростом 11,89%). Эти результаты отражают устойчивое двузначное экономическое развитие на протяжении многих лет и дальнейшее улучшение инвестиционного и делового климата.

После объединения Хайфон стал крупнейшим промышленным центром на севере Вьетнама. В 2025 году индекс промышленного производства вырос на 15,11% по сравнению с 2024 годом, чему способствовали ключевые отрасли, такие как электроника (17,12%), электротехническое оборудование (14,55%) и производство автотранспортных средств (28,94%).

Сфера торговли и услуг также продемонстрировала уверенный рост. Общий объем розничных продаж товаров и услуг, по оценкам, увеличился на 15,17%, доходы от транспорта и логистики выросли на 15,12%, тогда как туризм выделился особенно заметно: число посетителей увеличилось примерно на 25,08% по сравнению с предыдущим годом.

Прямые иностранные инвестиции оставались на устойчивом уровне, увеличившись на 13,22% в годовом выражении. По состоянию на 31 декабря 2025 года город Хайфон привлек свыше 2,88 млрд долларов США новых и дополнительных ПИИ, доведя их совокупный объем до 51,1 млрд долларов США по 1 794 действующим проектам.

Секретарь городского партийного комитета Хайфона Ле Тьен Чау отметил, что результаты 2025 года отражают обновление управленческого мышления, решительные действия и широкий общественный консенсус, заложив прочную основу для вступления города в новый этап развития.

На 2026 год Хайфон поставил цель обеспечить рост валового регионального продукта примерно на 13%. Город будет уделять приоритетное внимание развитию науки, технологий и инноваций, стратегической инфраструктуры, портово-логистического комплекса, чистой энергетики и высококачественных туристических услуг, одновременно углубляя административную реформу, цифровизацию и региональную связность, чтобы укрепить свои позиции современного и устойчивого портового города и ведущего экономического центра.