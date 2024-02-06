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Хайфон расширяет индустриальные парки, чтобы привлечь больше ПИИ
Кроме того, стремясь к устойчивому развитию, город меняет традиционные ИП на экологические ИП, а именно на ИП DEEP C и ИП Nam Cau Kien, переходя на модель циркулярной экономики, что позволяет экономить ресурсы, сокращать расходы и защищать здоровье населения и окружающую среду.
Хайфон также разработал проект корректировки генерального планирования ЭЗ Динь-Ву-Кат-Хай до 2040 года с перспективой до 2050 года. Город также намерен построить ЭЗ на юге города, которая, как ожидается, будет сформирована в 2025 году на площади 20 000 гектаров.
На сегодняшний день в городе насчитывается 14 ИП со средним уровнем занятости 63,25 %.
Ле Чунг Киен, глава Управления экономической зоны Хайфона, сообщил, что в прошлом году город привлек 3,5 млрд долларов США ПИИ, увеличив общий объем ПИИ в город до 26,5 млрд долларов США, причем приоритет отдается проектам с высокими и экологически чистыми технологиями.