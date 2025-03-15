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НОВОСТИ

Хайфон продвигает туризм на международной арене

Город Хайфон наращивает усилия по демонстрации своего туристического потенциала на международных рынках, уделяя особое внимание Северной Америке. Чан Тхи Хоанг Май, директор Департамента культуры, спорта и туризма, заявил, что в 2025 году северный портовый город продолжит продвигать свой имидж и известные туристические направления через международные СМИ, включая рекламу объекта Всемирного природного наследия Катба на американском мультинациональном новостном канале CNN.

Голливудская съемочная группа из США выбрала Катба в качестве места для своего предстоящего кинопроекта после переговоров с Министерством культуры, спорта и туризма Вьетнама, состоявшихся 10 марта. Катба также стал самым популярным направлением во Вьетнаме на сайте Agoda за первые два месяца 2025 года, что свидетельствует о растущей популярности архипелага среди иностранных туристов.

Кроме того, Дошон остается одним из самых популярных туристических направлений Хайфона, ежегодно привлекая около трети всех посетителей города. В этом году прибрежный район планирует принять более 4,5 миллионов туристов, среди основных достопримечательностей - пляжные курорты и места духовного туризма.

В 2025 году город планирует принять более 10 миллионов туристов, в том числе более 1 миллиона иностранных. За первые два месяца этого года город принял более 1,1 миллиона туристов, из которых 150 000 были иностранцами.

Чтобы использовать туристический потенциал, Департамент культуры, спорта и туризма поставил конкретные задачи перед своими специализированными подразделениями и планирует консультироваться с экспертами и бизнесом для разработки инновационных стратегий развития туризма.

Хайфон предлагает разнообразные варианты размещения туристов: отели, виллы, апартаменты, гостевые дома и круизные суда. В городе насчитывается около 600 ресторанов, предлагающих блюда интернациональной кухни из разных стран, таких как Италия, Франция, США, Япония и Республика Корея.

ИЖВ/ВИА

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