НОВОСТИ
Хайфон продвигает туризм на международной арене
Голливудская съемочная группа из США выбрала Катба в качестве места для своего предстоящего кинопроекта после переговоров с Министерством культуры, спорта и туризма Вьетнама, состоявшихся 10 марта. Катба также стал самым популярным направлением во Вьетнаме на сайте Agoda за первые два месяца 2025 года, что свидетельствует о растущей популярности архипелага среди иностранных туристов.
Кроме того, Дошон остается одним из самых популярных туристических направлений Хайфона, ежегодно привлекая около трети всех посетителей города. В этом году прибрежный район планирует принять более 4,5 миллионов туристов, среди основных достопримечательностей - пляжные курорты и места духовного туризма.
В 2025 году город планирует принять более 10 миллионов туристов, в том числе более 1 миллиона иностранных. За первые два месяца этого года город принял более 1,1 миллиона туристов, из которых 150 000 были иностранцами.
Чтобы использовать туристический потенциал, Департамент культуры, спорта и туризма поставил конкретные задачи перед своими специализированными подразделениями и планирует консультироваться с экспертами и бизнесом для разработки инновационных стратегий развития туризма.
Хайфон предлагает разнообразные варианты размещения туристов: отели, виллы, апартаменты, гостевые дома и круизные суда. В городе насчитывается около 600 ресторанов, предлагающих блюда интернациональной кухни из разных стран, таких как Италия, Франция, США, Япония и Республика Корея.