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Хайфон обещает оптимальные условия для инвесторов

Хайфон всегда будет сопровождать инвесторов и создавать оптимальные условия для них, заявил Нгуен Чунг Кьен, глава правления экономической зоны северного портового города, во время встречи с предприятиями с иностранными инвестициями в городе 31 января. Хайфон всегда будет сопровождать инвесторов и создавать оптимальные условия для них, заявил Нгуен Чунг Кьен, глава правления экономической зоны северного портового города, во время встречи с предприятиями с иностранными инвестициями в городе 31 января.

Кьен поблагодарил фирмы за выбор Хайфона в качестве места для долгосрочных инвестиций, выразив надежду на то, что партнерство между двумя сторонами будет и впредь укрепляться на благо обеих сторон.

Он сказал, что 2023 год прогнозируется тяжелым, но местные власти поддержат и предоставят лучшие условия бизнесу для преодоления общих трудностей мировой экономики.

По его словам, в последующие годы Хайфон продолжит расширять индустриальные парки (ИП) и кластеры, улучшая административные процедуры и достраивая транспортную инфраструктуру, чтобы привлечь больше инвесторов.

В прошлом году Хайфон занял четвертое место среди населенных пунктов страны по привлечению ПИИ, получив почти 2,5 млрд. долл. США в 48 новых и 37 текущих проектов.

На сегодняшний день местные ИП и кластеры привлекли 458 проектов ПИИ на сумму более 23 млрд. долл. США, а также 202 проекта с внутренними инвестициями с общим капиталом почти 300 трлн. донгов (12,8 млрд. долл. США).

В 2022 году Хайфон возглавил населенные пункты по всей стране с точки зрения административной реформы, продемонстрировав при этом высокие результаты в повышении индекса конкурентоспособности провинции (ИПК).

Кьен сказал, что в этом году Хайфон ускорит строительство инфраструктуры ряда ИП и портов, а также завершит процедуры по созданию 4 новых промышленных парков.

В то же время город сосредоточится на инвестициях в свою систему транспортной инфраструктуры, чтобы связать ИП и кластеры, тем самым расширив пространство развития города.

ВИА

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