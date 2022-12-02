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Хайфон надеется на более тесные связи с Мексикой
Гутьеррес, который также является членом Палаты депутатов Мексики, сказал, что МРП желает продвигать программы сотрудничества между двумя партиями, а также с Хайфоном, особенно в областях, в которых наблюдается плодотворное партнерство, включая акупунктуру, связь и коммуникации, подготовку кадров.
Он отметил, что эти партнерские отношения помогли продвинуть имидж Вьетнама в Мексике и Латинской Америке, а также помогли МРП в продвижении своей репутации в своей стране и регионе, предложив расширить сотрудничество на новые области, которые соответствуют силам и потенциалу обеих сторон.
Выразив надежду на расширение сотрудничества между двумя странами, в том числе между Мексикой и Хайфоном, Куанг сказал, что его город всегда приветствует и предоставит наилучшие условия для работы мексиканских предприятий и инвесторов. Однако, в настоящее время в Хайфоне нет проектов ПИИ от мексиканских инвесторов.
В 2021 году экспорт в Мексику через порт Хайфон превысил 17,8 млн. долл. США, а импорт оценивался более чем в 13.000 долл. США. За первые 9 месяцев 2022 года поставки Вьетнама на этот рынок через портовый город превысили 16 млн. долл. США, а импорт составил около 132.000 долл. США.
Основные статьи экспорта включают электрические устройства и компоненты (около 57%), обувь (18%), канцелярские товары (13%), текстиль и одежду (9%). Между тем, основным импортом из Мексики через порт были железнодорожные запчасти (93%) и переработанные пищевые продукты (7%), как показала статистика.