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Хайфон надеется на более тесные связи с Мексикой

1 декабря секретарь парткома северного портового города Хайфон Чан Лыу Куанг встретился с высокопоставленной делегацией Мексиканской рабочей партии (МРП) во главе с генеральным секретарем Альберто Анайя Гутьерресом. 1 декабря секретарь парткома северного портового города Хайфон Чан Лыу Куанг встретился с высокопоставленной делегацией Мексиканской рабочей партии (МРП) во главе с генеральным секретарем Альберто Анайя Гутьерресом.

Гутьеррес, который также является членом Палаты депутатов Мексики, сказал, что МРП желает продвигать программы сотрудничества между двумя партиями, а также с Хайфоном, особенно в областях, в которых наблюдается плодотворное партнерство, включая акупунктуру, связь и коммуникации, подготовку кадров.

Он отметил, что эти партнерские отношения помогли продвинуть имидж Вьетнама в Мексике и Латинской Америке, а также помогли МРП в продвижении своей репутации в своей стране и регионе, предложив расширить сотрудничество на новые области, которые соответствуют силам и потенциалу обеих сторон.

Выразив надежду на расширение сотрудничества между двумя странами, в том числе между Мексикой и Хайфоном, Куанг сказал, что его город всегда приветствует и предоставит наилучшие условия для работы мексиканских предприятий и инвесторов. Однако, в настоящее время в Хайфоне нет проектов ПИИ от мексиканских инвесторов.

В 2021 году экспорт в Мексику через порт Хайфон превысил 17,8 млн. долл. США, а импорт оценивался более чем в 13.000 долл. США. За первые 9 месяцев 2022 года поставки Вьетнама на этот рынок через портовый город превысили 16 млн. долл. США, а импорт составил около 132.000 долл. США.

Основные статьи экспорта включают электрические устройства и компоненты (около 57%), обувь (18%), канцелярские товары (13%), текстиль и одежду (9%). Между тем, основным импортом из Мексики через порт были железнодорожные запчасти (93%) и переработанные пищевые продукты (7%), как показала статистика.

ВИА/ИЖВ

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