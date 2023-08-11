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Хайфон и Хайнань (КНР) поделились опытом управления портами и логистикой
На встрече, глава администрации экономической зоны города Хайфона Ле Чунг Кьен представил обзорную информацию о городе Хайфоне, который является одним из трех важных полюсов экономического роста Северной ключевой экономической зоны Вьетнама, также ключевой частью проекта «Два корридора и один пояс» между Вьетнамом и Китаем.
В настоящее время логистическая инфраструктура г. Хайфона с каждым днем совершенствуется. Администрация города выделила большую сумму финансовых средств на развитие и модернизацию морского порта и транспортной инфраструктуры. Город завершил строительства начального этапа Международного порта Хайфон и ввел в эксплуатацию его маршруты №1 и №2, которые соединяют промзоны с морскими портами. Система морского порта Хайфона с его положительной тенденцией развития может стать региональным и международным центром логистических услуг.
Город Хайфон также стремится к модели зоны свободной торговли, связанной с развитием современного центра логистических услуг. Согласно Постановлению № 06-NQ/TU от 7 апреля 2022 г. Постоянного бюро Городского комитета г. Хайфона «Об основных задачах и решениях по содействию управлению и развитию индустриальных парков и промышленных кластеров в г. Хайфоне до 2025 года», основное внимание уделяется развитию и расширению в городе 15 современных индустриальных парков с общей площадью 6 418 га и 23 промышленных кластеров с общей площадью 973 га.
За первые 6 месяцев 2023 года общий объём ПИИ г. Хайфона составил 1,98 млрд долл. США, что составляет 165% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. На сегодняшний день в городе реализуются 872 действующих иностранных инвестиционных проекта с общим зарегистрированным инвестиционным капиталом в размере 26,15 млрд долларов США, среди которых насчитывается 146 проектов китайских инвесторов с общим зарегистрированным инвестиционным капиталом около 1,1 млрд долл. США. Таким образом, Китай занимает 3-е место по количеству иностранных инвестиционных проектов и 6-е место по общему объему инвестиционного капитала. Хайфон всегда создает благоприятные условия китайским предприятиям для ведения инвестиционного бизнеса в города и всегда открыт к развитию дружеских отношений и взаимовыгодного сотрудничества с партнерами и инвесторами из Китая.
На встрече с вьетнамскими коллегами секретарь партийного комитета г. Даньчжоу Цзоу Гуан и другие члены делегации поделились опытом управления логистическим портом и реализации зоны свободной торговли провинции Хайнань, предложили программу двустороннего сотрудничества, и также посетили порт Хайфон.
Хайнаньская зона свободной торговли (ЗСТ) является одной из первых пилотных зон свободной торговли Китая, созданная в 2013 году. Хайнаньская ЗСТ занимает площадь 120 кв. км и расположена на острове Хайнань. В данной ЗСТ действует ряд особых льгот по сравнению с другими регионами Китая, включая безвизовый режим для граждан более 150 стран, снижение налогов на ввозимые товары и услуги, создание благоприятных условий иностранным инвесторам, ориентация на развитие новых отраслей, таких как высокие технологии, туризм и здравоохранение. Хайнаньская ЗСТ привлекла более 100 млрд долл. США инвестиций, создала более 1 млн рабочих мест. Ожидается, что Хайнаньская ЗСТ продолжит динамично развиваться и станет важным экономическим центром Китая в ближайшие годы. В Хайнаньской ЗСТ действуют крупнейшие предприятия мира, такие как Alibaba, Tencent, Huawei, ZTE, Haier, TCL, Gree, Lenovo, BYD.
В последнее время одна из крупнейших судоходных линий в мире на сегодняшний день - MSC проявила заинтересованность к проекту строительства международного перевалочного порта Канжо. Эта компания желает участвовать в инвестиционном сотрудничестве в международном перевалочном порту Канжо и на данный момент активно координирует свои действия с вьетнамскими предприятиями по инвестиционным исследованиям.