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НОВОСТИ

Хайфон запускает бесплатную пешеходную экскурсию

Северный портовый город Хайфон 13 мая запустил новый туристический тур «Хайфон — Свободная прогулка», чтобы выполнить поставленную задачу — принять в этом году 7,5 миллиона посетителей. Ву Хи Тхыонг, заместитель директора муниципального департамента туризма, сказал, что это один из новых туристических продуктов Хайфона в 2023 году.

При участии в этом туре посетителей будет сопровождать гид, который прогуляется по нескольким историческим, культурным и архитектурным достопримечательностям города, во время которых у них будет возможность отведать местные фирменные блюда.

В частности, тур приведет посетителей к озеру Тамбак, статуе женщины-генерала Ле Чан, которая помогала сестрам Чынг бороться с иностранными захватчиками в 40-42 гг. н.э. защищая древнюю деревню Анбиен, ныне город Хайфон, Хайфонскому оперному театру, городскому музею и почтовому отделению, и мосту им. Хоанг Ван Тхы.

ИЖВ/ВИА

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