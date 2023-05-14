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Хайфон запускает бесплатную пешеходную экскурсию
При участии в этом туре посетителей будет сопровождать гид, который прогуляется по нескольким историческим, культурным и архитектурным достопримечательностям города, во время которых у них будет возможность отведать местные фирменные блюда.
В частности, тур приведет посетителей к озеру Тамбак, статуе женщины-генерала Ле Чан, которая помогала сестрам Чынг бороться с иностранными захватчиками в 40-42 гг. н.э. защищая древнюю деревню Анбиен, ныне город Хайфон, Хайфонскому оперному театру, городскому музею и почтовому отделению, и мосту им. Хоанг Ван Тхы.