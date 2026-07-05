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Хайфон задействует радиолокационную систему для направления рыболовных судов в безопасные районы перед приближением шторма «Майсак»
По данным Командования гражданской обороны Батьлонгви, к 9:00 4 июля сила ветра достигла 7–8 баллов, порывы - 9 баллов. В гавани острова были безопасно укрыты 136 судов с 441 членом экипажей. Власти подтвердили, что в радиусе 15 морских миль от острова не осталось рыболовных судов, а все стоящие на якоре суда были надёжно закреплены.
Местные пограничники непрерывно предоставляют обновлённую информацию о траектории шторма и призывают суда, всё ещё находящиеся в море, искать укрытие. Рыбакам также поручено укрепить швартовы и подготовиться к перемещению небольших лодок на берег при необходимости.
По всему острову местные власти и жители укрепили дома, защитили посевы и скот, а также подготовили планы эвакуации для уязвимых районов.
Радиолокационная станция 490 играет центральную роль в реагировании острова на шторм. Совместно с Пограничной службой, местным экономическим отделом и гидрометеорологической станцией объект круглосуточно отслеживает движение судов и погодные условия. Радиолокационная система используется для наблюдения за судами вблизи острова, выявления лодок, которые всё ещё работают в море, и своевременного оказания навигационной поддержки, чтобы обеспечить их безопасный заход в укрытие.
Два оперативных штаба по чрезвычайным ситуациям продолжают круглосуточное дежурство, будучи готовыми при необходимости задействовать поисково-спасательные силы.
На территории всего города Хайфон ввёл ограничения на деятельность в устьях рек, эстуариях и прибрежных водах. С 16:00 3 июля туристическим и рыболовецким судам запрещён выход из портов, при этом туристическая и рекреационная деятельность на море и островах, а также морской промысел и аквакультура временно приостановлены.
Военное командование города привело все подразделения в состояние полной готовности, задействовав 15 427 офицеров и солдат при поддержке 280 единиц техники, включая грузовики, бронетехнику, суда и катера. Ещё 1 445 человек личного состава и 73 единицы техники находятся в готовности к усилению при необходимости.
Управление общественной безопасности Хайфона мобилизовало 830 сотрудников, включая 10 групп быстрого реагирования, для поддержания общественного порядка и защиты жизни и имущества населения. Власти также проверяют дамбы и ирригационные системы, одновременно готовя меры по водоотведению и борьбе с наводнениями в соответствии со стратегией реагирования на чрезвычайные ситуации по принципу «четыре на месте».
По данным Командования Пограничной службы Хайфона, к 6:00 4 июля власти установили связь со всеми 1 626 судами с 4 441 членом экипажей. Из них 1 617 судов с 4 433 членами экипажей уже прибыли в безопасные места якорной стоянки, а оставшиеся два рыболовных судна с восемью рыбаками, как ожидалось, должны были вскоре зайти в порт.
Власти подтвердили, что ни одно судно не потеряло связь и не осталось в опасных водах. Все 155 плавучих объектов аквакультуры с 226 работниками, а также три морских наблюдательных пункта с шестью сотрудниками также были приведены в безопасное состояние.
Хайфон будет вести круглосуточный мониторинг шторма «Майсак», постоянно обновлять прогнозы и давать указания местным властям по реализации мер реагирования, направленных на минимизацию последствий шторма.