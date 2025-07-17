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Хайфонг привлек инвестиции на сумму более 15 миллиардов долларов США
Компания с ограниченной ответственностью LG Display Vietnam Hai Phong (LG Display) — один из крупнейших и самых ярких инвесторов в Хайфоне. В 2016 году компания реализовала свой первый проект в Хайфоне с объёмом инвестиций 1,5 миллиарда долларов США. За 10 лет работы LG Display непрерывно расширяла масштабы своей деятельности, увеличив общий объём инвестиций до более чем 10 миллиардов долларов США.
Генеральный директор LG Display Чхве Ин Кван отметил, что за почти 10 лет деятельности в Хайфоне компания всегда получала искреннюю и всестороннюю поддержку со стороны руководства города Хайфон, Администрации экономической зоны Хайфона и других соответствующих ведомств, особенно в трудные периоды, такие как стихийные бедствия или эпидемии.
Наряду с такой поддержкой, Хайфон обладает значительными преимуществами благодаря качественным трудовым ресурсам, синхронному развитию инфраструктуры и стратегическому географическому положению. Успех LG Display и других инвесторов подтверждает, что Хайфон продолжит оставаться привлекательным и перспективным местом для инвестиций в будущем.
Карлос Оттери, директор по корпоративной культуре и связям с общественностью корпорации Trakmotive, также дал аналогичную оценку. По его словам, корпорация Trakmotive является одним из ведущих инвесторов в сфере производства автозапчастей и комплектующих.
Ранее корпорация провела обследование в нескольких странах и регионах Вьетнама, после чего в 2025 году приняла решение остановиться именно на Хайфоне — регионе с богатой историей промышленного развития, стратегической инфраструктурой и высококвалифицированной рабочей силой.
В настоящее время предприятию уже выделен земельный участок площадью 22 000 м² для строительства завода, запуск которого планируется в 2026 году. Ожидается, что он обеспечит рабочими местами около 4 000 человек.
Это лишь два из многих схожих мнений, прозвучавших в адрес инвестиционной и деловой среды Хайфона. Все стратегические инвесторы в городе отмечают, что Хайфон обладает выдающимися преимуществами в транспортной инфраструктуре и трудовых ресурсах, а местные власти оказывают максимальную поддержку бизнесу. Превыше всего — это доброжелательные, гостеприимные жители Хайфона, благодаря которым инвесторы чувствуют себя здесь как дома.