НОВОСТИ
Хайзыонг привлекает дополнительные 1,5 миллиарда долларов США
Среди них можно выделить следующие проекты: завод по производству канцелярских товаров стоимостью 270 миллионов долларов США, инвестированный компанией Deli Vietnam Office Technology Co, Ltd; проект стоимостью 260 миллионов долларов США компании Biel Crystal Vietnam Manufacturing Limited, завод по производству солнечных фотоэлектрических элементов Boviet Hai Duong стоимостью 120 миллионов долларов США, а также инвестиционно-строительный и инфраструктурный бизнес в индустриальном парке Дайан.
Положительные результаты были достигнуты благодаря усилиям и серьезному подходу местных руководителей к активизации деятельности по привлечению инвестиций, улучшению инвестиционного и делового климата, а также повышению конкурентоспособности населенного пункта.
По словам директора провинциального департамента планирования и инвестиций Ле Хонг Зиена, помимо привлечения иностранных инвестиций в промышленность и сельское хозяйство, провинция также уделяет внимание привлечению инвестиций в другие сферы - от здравоохранения и образования до торговли и туризма.
В 2023 году были организованы десятки деловых поездок местных чиновников во многие страны мира, такие как США, Япония, Бельгия, Великобритания и Франция, чтобы привлечь больше инвестиций в перерабатывающую и обрабатывающую промышленность, электротехническую и электронную промышленность, производство строительных материалов, высокотехнологичное сельское хозяйство, экологический туризм, высококачественные услуги и логистику, сказал Зиен.
Председатель Народного комитета провинции Тьеу Тхе Хунг заявил, что приоритетными будут инвестиционные проекты в области высоких технологий, интеллектуальных технологий, биологической промышленности, новых материалов, переработки и производства, вспомогательной промышленности, а также экологически чистые проекты с высокой добавленной стоимостью.
В Хайзыонге реализуется 534 проекта с иностранными инвестициями из 27 стран и территорий мира с общим зарегистрированным капиталом более 10 миллиардов долларов США. В городе насчитывается 17 ИП с уровнем заполняемости почти 53%. Здесь расположено 58 промышленных кластеров общей площадью около 3 000 га.