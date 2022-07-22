Хажанг и FFI объединяются для защиты тонкинских ринопитеков

21 июля Народный комитет провинции Хажанга и Международная организация по фауне и флоре (FFI) Вьетнама подписали меморандум о взаимопонимании по сохранению находящихся под угрозой исчезновения тонкинских ринопитеков и видов флоры в этой самой северной провинции в течение 2022–2027 гг.

Соответственно, обе стороны будут проводить научные исследования популяций и среды обитания обезьян и флоры, восстанавливать и расширять лесной биотоп, создавать экологический коридор, предотвращать и снижать антропогенные угрозы для тонкинских ринопитеков и их биотопа, применять передовые технологий для сохранения и повышения осведомленности, а также помощь в наращивании потенциала сторон, участвующих в сохранении биоразнообразия.

Они создадут устойчивый финансовый механизм для сохранения лесов за счет оплаты лесоэкологических услуг и других сопутствующих услуг.

Природоохранной деятельности на уровне сообществ также будет способствовать поддержка создания и обучения групп по сохранению на уровне сообществ.

Директор FFI Вьетнам Хоанг Ван Лам сказал, что тонкинские ринопитеки являются коренными приматами Вьетнама, и они сталкиваются с самым большим риском исчезновения в мире в результате браконьерства и сужения среды обитания, вызванной вырубкой лесов.

Статистические данные показывают, что в Хажанг в настоящее время обитает около 200 тонкинских ринопитеков, в том числе 140-160 в лесу Кхаука национального парка Зужа и еще 10-20 в лесу Као-Та-Тунг в общинах Каомапо, Таван и Тунгвай в уезде Куанба.

Он призвал местные власти продолжать уделять внимание защите приматов и их биотопов, расширению коммуникаций для повышения осведомленности общественности и развитию средств к существованию для жителей районов, охваченных проектом, для снижения нагрузки на леса.

Высоко оценивая идеи FFI, постоянный заместитель председателя Народного комитета Хажанга Хоанг ЖаЛонг выразил надежду, что организация продолжит помогать провинции в проведении природоохранных мероприятий во всех местах обитания обезьян.