Футбол: Вьетнам вышел в финал молодежного чемпионата AFF U16

10 августа Вьетнам обыграл Таиланд со счетом 2:0 в полуфинале молодежного чемпионата Федерации футбола АСЕАН (AFF) U16 2022. Фото: ВИА

Вьетнам 10 августа обыграл Таиланд со счетом 2:0 в полуфинале молодежного чемпионата Федерации футбола АСЕАН (AFF) U16 2022, выиграв путевку в финал турнира в Индонезии 12 августа.

Уже на первых минутах вьетнамцы оказывали давление на своих тайских соперников, и их усилия окупились на 30-й минуте, когда Конг Фыонг открыл счет.

Чонг Туан забил второй гол головой на 83-й минуте.

Вьетнам сыграет в финале с Индонезией, которая ранее на этой неделе обыграла Мьянму.

После матча Федерация футбола Вьетнама (VFF) выделила 300 млн. донгов (12.828 долларов США) тренеру Нгуен Куок Туану и его игрокам, увеличив их общую сумму до 600 млн. донгов.

Ранее Вьетнам обыграл Таиланд со счетом 1:0 в третьем матче Международного турнира до 19 лет 2022 года в южной провинции Биньзыонг 9 августа.



