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Футболисты сборной Вьетнама до 23 лет готовы к последнему матчу на Кубке Дохи
На последней тренировке перед матчем Труссье проинструктировал своих игроков устранить слабые места, выявленные в двух предыдущих играх, и оказал им духовную поддержку.
Он признал, что поражения со счетом 3:0 от Ирака и 4:0 от ОАЭ на товарищеском турнире дали команде ценные уроки во время подготовки к 32-м Играм Юго-Восточной Азии (SEA Games), намеченным на май этого года в Камбодже.
Французский тренер сказал, что игроки усердно тренировались, чтобы подготовиться к 32-м морским играм, добавив, что они хорошо выступили в первой половине матча против ОАЭ, одной из шести сильнейших команд Азии, в начале 26 марта (по вьетнамскому времени).
Такие матчи показали, что сборная Вьетнама U23 способна сократить отставание от других в ближайшем будущем, отметил он.
Начало матча между сборными Вьетнама и Кыргызстана запланировано на 0:30 утра 29 марта по вьетнамскому времени или на 8:30 вечера 28 марта по времени Дохи.
Футболисты сборной Вьетнама до 23 лет обыгрывали Кыргызстан со счетом 3:0 в товарищеском матче в 2021 году и со счетом 1:0 на Азиатских играх 2014 года (ASIAD).