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Футболисты сборной Вьетнама до 23 лет готовы к последнему матчу на Кубке Дохи

Главный тренер Филипп Труссье призвал сборную Вьетнама U23 показать свою лучшую игру в последнем матче Кубка Дохи 2023 против Кыргызстана, который состоится 29 марта (по вьетнамскому времени). Главный тренер Филипп Труссье призвал сборную Вьетнама U23 показать свою лучшую игру в последнем матче Кубка Дохи 2023 против Кыргызстана, который состоится 29 марта (по вьетнамскому времени).

На последней тренировке перед матчем Труссье проинструктировал своих игроков устранить слабые места, выявленные в двух предыдущих играх, и оказал им духовную поддержку.

Он признал, что поражения со счетом 3:0 от Ирака и 4:0 от ОАЭ на товарищеском турнире дали команде ценные уроки во время подготовки к 32-м Играм Юго-Восточной Азии (SEA Games), намеченным на май этого года в Камбодже.

Французский тренер сказал, что игроки усердно тренировались, чтобы подготовиться к 32-м морским играм, добавив, что они хорошо выступили в первой половине матча против ОАЭ, одной из шести сильнейших команд Азии, в начале 26 марта (по вьетнамскому времени).

Такие матчи показали, что сборная Вьетнама U23 способна сократить отставание от других в ближайшем будущем, отметил он.

Начало матча между сборными Вьетнама и Кыргызстана запланировано на 0:30 утра 29 марта по вьетнамскому времени или на 8:30 вечера 28 марта по времени Дохи.

Футболисты сборной Вьетнама до 23 лет обыгрывали Кыргызстан со счетом 3:0 в товарищеском матче в 2021 году и со счетом 1:0 на Азиатских играх 2014 года (ASIAD).

ВИА/ИЖВ

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