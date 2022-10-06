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Фукуок – один из самых любимых островов в Азии для туристов

С 89,77 баллами, Фукуок был выбран читателями Журнала о путешествии США Condé Nast Traveler, заняв 6-е место из 10 самых любимых островов.
  Уголок острова Фукуок. Фото: VNP  

С 89,77 баллами, Фукуок был выбран читателями Журнала о путешествии США Condé Nast Traveler, заняв 6-е место из 10 самых любимых островов.

По информации CNTraveler, это премия присуждается лучшим направлениям на планете, от отдаленных уголков дикой природы, средиземноморских вилл до курортов в Азии.

В списке 2022 года, вьетнамский остров Фукуок находится в топ самых любимых островов.

Фукуок является самым большим островом Вьетнама и носит название «Жемчужный остров». Он отличается своими пляжами Шао (Звездный) и Зай (Длинный) с белым гладким песком; оживленным городком Зыонгдонг; рыбацкой деревней Хамнинь, Ганьзау; многими популярными местными продуктами, такими как морепродукты, черный перец, жемчуг…

Остров Боракай (Филиппины) находится на вершине списка. Его площадь около 10 кв. км, и он расположен в более чем в 300 км к югу от столицы Манилы.

Таиланд также имеет много любимых туристами островов: Кох Самуи, Пхукет и Фифи.

Из трех самых популярных стран в 2022 году, две находятся в Азии: Таиланд (3-е место) и Япония (2-е место), а на вершине списка - Португалия.


ВИА

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