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Фукуок – один из самых любимых островов в Азии для туристов
По информации CNTraveler, это премия присуждается лучшим направлениям на планете, от отдаленных уголков дикой природы, средиземноморских вилл до курортов в Азии.
В списке 2022 года, вьетнамский остров Фукуок находится в топ самых любимых островов.
Фукуок является самым большим островом Вьетнама и носит название «Жемчужный остров». Он отличается своими пляжами Шао (Звездный) и Зай (Длинный) с белым гладким песком; оживленным городком Зыонгдонг; рыбацкой деревней Хамнинь, Ганьзау; многими популярными местными продуктами, такими как морепродукты, черный перец, жемчуг…
Остров Боракай (Филиппины) находится на вершине списка. Его площадь около 10 кв. км, и он расположен в более чем в 300 км к югу от столицы Манилы.
Таиланд также имеет много любимых туристами островов: Кох Самуи, Пхукет и Фифи.
Из трех самых популярных стран в 2022 году, две находятся в Азии: Таиланд (3-е место) и Япония (2-е место), а на вершине списка - Португалия.