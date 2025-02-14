Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

Фукуок – новое знаковое направление для проведения мероприятий в Азии

Фукуок стремительно развивается, привлекая все больше туристов и активно расширяя свою инфраструктуру, опережая самые смелые ожидания. Остров становится одним из самых востребованных мест в регионе и регулярно выбирается для проведения мероприятий мирового уровня.
  Южная прибрежная зона острова Фукуок. Фото: internet
Быстрый рост Фукуока как ключевого места для мероприятий объясняется его современной инфраструктурой, которая продолжает развиваться с невероятной скоростью.

В настоящее время на острове реализуется 311 проектов, многие из которых представляют собой крупные курортные и развлекательные комплексы, конкурирующие с лучшими объектами региона и мира.

Фукуок также привлекает ведущие международные гостиничные бренды, такие как Marriott, Accor, Hilton и IHG. Недавно остров стал площадкой для дебюта Rixos в Юго-Восточной Азии — здесь открылся Rixos Phu Quoc от Sun Group.

Благодаря своему потенциалу и смелым перспективным проектам Фукуок укрепляет свой статус глобальной площадки для мероприятий. К концу следующего года на острове планируется завершение строительства международного круизного порта с пропускной способностью от 3-ех др 4-ех тысяч пассажиров за рейс. Также разрабатываются планы по модернизации и расширению Международного аэропорта Фукуока, что позволит острову ежегодно принимать миллионы иностранных туристов.

ВИА/ИЖВ

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