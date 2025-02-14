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Фукуок – новое знаковое направление для проведения мероприятий в Азии
В настоящее время на острове реализуется 311 проектов, многие из которых представляют собой крупные курортные и развлекательные комплексы, конкурирующие с лучшими объектами региона и мира.
Фукуок также привлекает ведущие международные гостиничные бренды, такие как Marriott, Accor, Hilton и IHG. Недавно остров стал площадкой для дебюта Rixos в Юго-Восточной Азии — здесь открылся Rixos Phu Quoc от Sun Group.
Благодаря своему потенциалу и смелым перспективным проектам Фукуок укрепляет свой статус глобальной площадки для мероприятий. К концу следующего года на острове планируется завершение строительства международного круизного порта с пропускной способностью от 3-ех др 4-ех тысяч пассажиров за рейс. Также разрабатываются планы по модернизации и расширению Международного аэропорта Фукуока, что позволит острову ежегодно принимать миллионы иностранных туристов.