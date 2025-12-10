Фукуок ускоряет развитие туризма в преддверии АТЭС-2027

Это представляет собой золотую возможность для острова повысить свой международный авторитет и продвигать имидж туристического и экономического центра.

Центральные и местные власти инвестируют в десятки проектов по развитию инфраструктуры, городской среды и туризма, чтобы ускорить развитие перед мероприятием и укрепить позиции острова на мировой туристической карте.

За первые 11 месяцев 2025 года Фукуок продемонстрировал выдающийся рост туризма, значительно превысив годовые показатели. Остров принял более 7,5 млн туристов, на 4,7% больше планового уровня, при этом особое внимание привлекает поток иностранных гостей: почти 1,6 млн человек, рост на 81% и перевыполнение плана на 35%. Общая выручка оценивается почти в 39 трлн донгов (1,5 млрд долларов США), что составляет 165,5% годового плана.

Эти впечатляющие показатели отражают притягательную силу курорта мирового уровня и создают прочную основу для дальнейших прорывов в 2026 году и ускорения подготовки к АТЭС-2027, окончательно закрепляя за Фукуоком статус ведущего морского туристического направления региона.

Директор Департамента туризма провинции Анзянг Буй Куок Тхай сообщил, что провинция представила Премьер-министру план по превращению Фукуока в высококлассный центр экотуризма и морского туризма национального и международного уровня. Это является стратегической основой для устойчивого развития острова. Определённые ключевые задачи направлены на обеспечение качества инфраструктуры, стандартов обслуживания и соблюдения правовых норм в соответствии с ориентацией на высококачественный туризм.

Занимая площадь более 575 кв. км, из которых 66% составляет естественный лесной покров, Фукуок обладает разнообразными морскими и лесными экосистемами, а также одними из самых красивых пляжей Вьетнама, которые неизменно входят в число лучших в мире. В последнее время остров продолжает привлекать значительные инвестиции в крупные проекты в сфере туризма и услуг, а также ускоряет подготовку к АТЭС-2027.

Ярким примером является туристско-сервисный комплекс Hon Thom Paradise Island, реализованный корпорацией Sun Group на острове Хонтхом на юге Фукуока, где гармонично сочетаются нетронутая природа и современные сооружения, формируя направление международного уровня.

Комплекс Sun Secret Valley Phu Quoc - роскошный кластер курортов, торговли и услуг на северо-западе острова, а также проекты Sun Grand City Hillside Residence и Sun Premier Village Primavera в средиземноморском стиле ориентированы на обеспеченных туристов и придают острову яркие архитектурные акценты.

Северная часть Фукуока превратилась в международный развлекательный центр с крупными объектами, включая VinWonders Phu Quoc, крупнейший тематический парк во Вьетнаме; Vinpearl Safari Phu Quoc, первый в стране полуоткрытый парк сохранения дикой природы; Grand World Phu Quoc, получивший название «город, который никогда не спит»; Corona Casino Phu Quoc, казино международного уровня; и гольф-поле Vinpearl Phu Quoc, первое во Вьетнаме прибрежное поле на 18 лунок международного стандарта.

Фукуок реализует десятки современных объектов для обслуживания АТЭС-2027, включая конгресс-центр, многофункциональные комплексы, модернизацию аэропорта, транспортной и городской инфраструктуры.