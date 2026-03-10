Фукуок усиливает свою привлекательность на фоне резкого роста числа международных туристов в начале 2026 года

Канатная дорога Хонтхом, самая длинная в мире трёхканатная канатная дорога, также отмечена Travel + Leisure как одно из самых зрелищных путешествий в Азии. (Фото: Sun Group)



По данным провинциального департамента туризма, за два месяца Анзянг принял более 5,8 млн туристов, а общий доход от туристической деятельности превысил 15,75 трлн донгов (около 600 млн долл. США), увеличившись почти на 60 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Число иностранных туристов резко выросло на 83,2 %, что свидетельствует об уверенном восстановлении и расширении въездного туризма. Примечательно, что особая зона Фукуок получила 13,5 трлн донгов дохода от туристической деятельности, обеспечив 85,7 % совокупных туристических поступлений провинции.

Председатель Ассоциации туризма провинции Анзянг Нгуен Ву Кхак Хи отметил, что особая зона Фукуок всё более уверенно подтверждает свою высокую привлекательность для иностранных туристов впечатляющими темпами роста, позиционируя «жемчужный остров» как одно из наиболее заметных туристических направлений в Юго-Восточной Азии и прямого конкурента таких известных курортных островов, как Бали в Индонезии и Пхукет в Таиланде.

По словам Нгуен Ву Кхак Хи, впечатляющий рост отражает эффективность кампаний по продвижению туризма, а также крупных инвестиций в инфраструктуру, в частности открытие международных авиарейсов на Фукуок. Вместе с тем он подчеркнул, что резкий рост числа иностранных туристов одновременно повышает требования к качеству услуг, уровню охраны окружающей среды и разнообразию туристических впечатлений.

Он отметил, что местной туристической отрасли необходимо и дальше повышать качество услуг, чтобы удерживать туристов и обеспечить соответствие Фукуока его репутации «жемчужного острова» на мировой туристической карте.

В этом году туристическая отрасль провинции Анзянг ставит цель добиться нового прорыва как по числу туристов, так и по объёму доходов, стремясь укрепить свои позиции как ведущего центра культурного и экологического туризма в дельте Меконга.

Местные власти рассматривают 2026 год как ключевой этап для дальнейшего укрепления туристической инфраструктуры и совершенствования услуг в преддверии Недели лидеров экономик АТЭС в 2027 году, которая пройдёт на Фукуоке.

Директор провинциального департамента туризма Буй Куок Тхай сообщил, что в преддверии этого крупного международного события ведётся подготовка к модернизации туристической инфраструктуры, повышению качества услуг и укреплению международного имиджа острова.

По его словам, основные усилия сосредоточены на ускорении реализации строительных проектов, связанных с АТЭС 2027, защите морской среды острова и подготовке профессиональных кадров для туристической отрасли, способных соответствовать международным стандартам.

Растущий поток иностранных туристов также рассматривается как важная возможность для Вьетнама продвигать свой образ динамичного, дружелюбного и привлекательного направления среди экономик-членов АТЭС.

В целях дальнейшего повышения качества туристического опыта власти Фукуока создали оперативную группу быстрого реагирования в сфере туризма и ввели в действие Кодекс поведения в туризме на 2026 год, направленный на более эффективную защиту прав туристов, оперативное урегулирование инцидентов и обеспечение безопасной, прозрачной и цивилизованной туристической среды. Ожидается, что эта инициатива укрепит имидж Фукуока как безопасного и профессионального туристического направления, одновременно содействуя подготовке к крупным международным мероприятиям, прежде всего АТЭС 2027, и повышая доверие гостей.

Провинция завершает разработку плана развития туризма на период 2025–2030 годов с перспективой до 2035 года, одновременно укрепляя туристические связи с ключевыми рынками, такими как г. Хошимин, Центральное нагорье и северные горные районы, с целью дальнейшего повышения качества услуг и усиления конкурентоспособности туристической отрасли.